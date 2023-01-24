初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜





▲今天早上國道已出現出遊車潮，3路段出現「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者楊惠琪／台北報導

今天是大年初三（1/24），預估將湧現大量出遊與北返車潮，高公局預估國道雙向車流量有140百萬車公里，為平常1.6倍，是春節最塞的一天。高公局交通管理組科長張嘉宏指出，寒流襲台，中南部相對溫暖，預估北部會有一波南下取暖的出遊人潮，預估從今天九點起，南下車潮湧現，北返車潮預計下午增多，國道雙向恐塞到今天深夜。

張嘉宏表示，從今天清晨就開始出現車流，國1南下中壢到楊梅、湖口到竹北，車流量多，其中湖口到竹北，車速更只有20公里左右，而國3南下三鶯到龍潭、關西，以及國5南下南港到石碇，車速也只有30到40公里。建議北返民眾，盡量中午前出發，而南下從現在起，可能一路塞到今天深夜，建議民眾提早選擇替代道路。

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根據國道1968即時路況顯示，今天上午近10時，包括國3南向大溪-龍潭、國1南向湖口服務區-竹北、國3北向三鶯-樹林等3路段「紫爆」車速均不到20公里；而國1南向高架楊梅端-湖口、國3南向龍潭-高原、國3南向三鶯-鶯歌系統 車流量也很大，車速均不到30公里。

高公局指出，從今天凌晨起，國道就開始出現車流，今日0-5時平均交通量為8.6百萬車公里，為平常的2.5倍；預估今日交通量為140百萬車公里。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／高公局提供）







高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為14.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：15-20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛避免酒駕，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。





▲1/24初三國道晚上易塞車路段時段。（圖／高公局提供）