忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財





▲初三不宜外出拜年。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

今天是大年初三（1/24），民間傳說大年初三是俗稱的「赤狗日」，傳說中赤狗是熛怒之神，命理學家「小孟老師」列出5項禁忌，除了要避免吃過多的米粒，在這天也不宜夫妻恩愛，此外也不宜外出拜年、不宜點燈，也不宜早起，要睡到飽，若想招財，可以在戶外灑米粒跟老鼠分錢，代表鼠來寶。

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，民間傳說初三是「赤狗日」為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日，提醒初三有5大禁忌，以及招財小撇步。

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1.忌外出拜年：

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2.不宜點燈：

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3.不宜恩愛：

初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

▲不宜恩愛。（示意圖／記者劉維榛攝）

4.莫吃過多米粒：

因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食因此避開攝取過多米粒。

5.初三不宜早起，睡到飽：

俗話說：初一早、初二早、初三睏甲飽，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

6.在戶外灑一些米粒：

我們要在戶外灑一些米粒可以跟老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆。