　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲初三不宜外出拜年。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

今天是大年初三（1/24），民間傳說大年初三是俗稱的「赤狗日」，傳說中赤狗是熛怒之神，命理學家「小孟老師」列出5項禁忌，除了要避免吃過多的米粒，在這天也不宜夫妻恩愛，此外也不宜外出拜年、不宜點燈，也不宜早起，要睡到飽，若想招財，可以在戶外灑米粒跟老鼠分錢，代表鼠來寶。

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，民間傳說初三是「赤狗日」為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日，提醒初三有5大禁忌，以及招財小撇步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.忌外出拜年：
赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2.不宜點燈：
初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3.不宜恩愛：
初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲不宜恩愛。（示意圖／記者劉維榛攝）

4.莫吃過多米粒：
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食因此避開攝取過多米粒。

5.初三不宜早起，睡到飽：
俗話說：初一早、初二早、初三睏甲飽，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

6.在戶外灑一些米粒：
我們要在戶外灑一些米粒可以跟老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要1000元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
初三出遊＋北返車潮來了！　國道3路段「紫爆」
快訊／又有華裔男開槍掃射！　7人中彈死亡
女大生休學當AV女優　愛上拍片：原來我這樣淫蕩
刮刮樂中200萬？　呂文婉宣布：我會休息一陣子了
重磅交易！　湖人終於出手了
最冷時間曝！　連3天急凍3℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

搭機3小時盡享中、日、法風情　會安古鎮水上party超紓壓

王瞳「第一個沒有你的過年」　痛失艾成5個月獨帶愛犬回台南老家

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

魔獸對位布拉被比下去？　歐尼爾「認同」他不夠格進名人堂

烏克蘭推動成立「台灣代表處」！　議員盧狄克擬春天再訪台

瑞芳最療癒存在！窄巷內的「秘境書房」如世外桃源　一旁是綠意民宿

快訊／美舊金山華裔男開槍掃射「2農場」釀7死！　警對峙畫面曝

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

搬運工撿到包包A走6千元　假好心拿去派出所下場曝

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

神剪輯女性「71.8秒的人生」　濃縮生老病死各階段的妳

生活熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺到爆

更多熱門

相關新聞

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

今天是大年初三（1/24），預估將湧現大量出遊與北返車潮，高公局預估國道雙向車流量有140百萬車公里，為平常1.6倍，是春節最塞的一天。高公局交通管理組科長張嘉宏指出，寒流襲台，中南部相對溫暖，預估北部會有一波南下取暖的出遊人潮，預估從今天九點起，南下車潮湧現，北返車潮預計下午增多，國道雙向恐塞到今天深夜。

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝

女兒嫁異地10年沒回家！過年媽認不出

女兒嫁異地10年沒回家！過年媽認不出

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

關鍵字：

初三過年走春小孟老師過年習俗赤狗日

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

小甜甜首改口「前夫」！

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

快訊／1億大樂透獎落「3縣市」！　業者驚呼：今日看到客人肩膀掛著鳥

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面