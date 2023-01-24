華航全新「旅遊形象影片」　感性呼喊：出發吧！為人生寫下新故事

▲中華航空滿63周年，推出全新年度旅遊形象影片「＃用旅行寫新的故事」。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

新年新氣象！中華航空滿63周年，推出全新年度旅遊形象影片「＃用旅行寫新的故事」，影片引用聖奧古斯丁名言「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁」，邀請旅客「出發吧，為你的人生寫下新故事」。

華航全新年度旅遊形象影片「＃用旅行寫新的故事」可於影音平台YouTube上觀看，影片一開頭首先引用聖奧古斯丁名言「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁」。

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影片中旁白接著訴說，「這本書每個人都有，但別輕易打開，因為它會讓你異常忙碌，但也會讓你異常開心，會控制你的內心，心甘情願地奔波世界各地。也許會增加皺紋，因為你經常在笑，一旦打開就會無法停止，無法停止寫新的故事，無法停止發現新的風景。別打開！除非你跟他一樣，想讓熱愛的是豐富人生。出發吧！為你的人生寫下新故事」。

▲中華航空邀請旅客一起探索世界。（圖／華航）

華航表示，「中華航空已經準備好與你一起繼續探索世界，出發吧！是時候為你人生寫下新的篇章，中華航空邀請你，用旅行寫新的故事」。

華航強調，將致力為旅客創造更多旅遊價值，不斷發想新的旅行思維來提醒民眾注意身邊微小而重要的細節，用心去體會、去了解，每趟旅程都將帶給人生不同層面的意義。