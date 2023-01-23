清境農場「下山救命道」驚見衝擊一幕！　路人狂噴三寶：不識字

▲清境農場避車道驚見被停滿！三寶引發公憤。（圖／爆料公社，下同）



網搜小組／許力方報導

民眾紛紛返鄉過年，各地開始湧現人車潮。23日大年初二，有目擊民眾行經台14甲線（中橫霧社支線）清境農場路段時，往路旁一看，竟有3輛三寶車無視警示牌，直接把車停進避車道內，照片一曝光瞬間引發眾怒，酸乎台灣「最美的風景」。

春節10天連假，為因應湧入南投地區的返家、旅遊交通量，公路總局和警方皆實施相關周邊管制措施，尤其清境農場、合歡山風景區，預估將吸引眾多人潮車潮。有一名網友初二行經清境農場路下山路段，發現馬路旁有一小段提供緊急停車的「避車道」，卻被3輛車停滿，駕駛們不約而同，無視「嚴禁停車」的警示牌，直接插進小坡道，讓目擊網友氣炸狂噴「請問是閱讀障礙還是挑戰公權力？」簡直把乖乖去停車的人都當傻子。

照片一曝光，其他網友紛紛留言酸「三寶集中地」、「台灣最美風景」、「假日一堆三寶」、「不錯啊，這樣大車失靈的時候可以代替那些輪胎一次」、「過年過節一大堆年獸跑出來」、「緩衝車」、「鋁罐車友善行人，幫助緩衝」、「等一台失靈的大車」，感嘆現在台灣駕駛「不識字也能考駕照」、「素質啊…難怪台灣交通被外媒說成這樣」，甚至推測他「看準不會被拖吊。」

事實上，合歡山到清境農場下坡路長4.5公里，過去曾發生遊覽車與在或大理石貨車下坡煞車失靈，造成重大傷亡事故，因此公路總局就在這路段開闢9處避車道，專門提供煞車失靈車輛閃避、降低車速的防護措施，但這個避車道，經常一到假日被民眾檢舉遭到遊客占用，不只被當停車場，還有人曾當作露營休息站。

▼清境農場避車道路段占用亂象層出不窮。

