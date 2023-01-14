國道驚見恐怖三寶壓線奔馳　靠近一看駕駛「閉眼睡死了」

▲一輛轎車收起後視鏡、車窗大開，一路壓線行駛在國道1號北上平鎮路段。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

一名男網友14日下午開車上國道，發現一輛轎車一路壓著內側黃線行駛，不料接近一看，竟赫見駕駛呼呼大睡，僅靠著自動輔助駕駛行駛在路上，讓他不禁捏了一把冷汗，趕緊向警方報案。驚險畫面曝光後，有網友認出車主其實是危險駕駛慣犯，類似行為早已非第一次。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，從中可見一輛Infiniti Q50轎車在內側車道奔馳，卻收起後視鏡、車窗大開，一路壓著邊線行駛。

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隨後原PO持續靠近，可見駕駛閉著雙眼，半躺在椅子上，疑似在睡覺，嚇得原PO趕緊打電話報案，並請副駕錄下誇張行徑，提醒大家國1北上65公里處有危險駕駛出沒，務必小心。

▲駕駛雙眼緊閉，半躺在座椅上，疑似睡死。（圖／爆料公社）

影片曝光後，許多網友紛紛留言「自動往生系統」、「一路睡到奈何橋」、「撞到再說煞車失靈」、「這種心理素質不得了啊」、「這不是我要的結局」、「一直壓到反光標還可以睡？」「這種跟酒駕吸毒的有什麼差別？」、「很多人就是不喜歡把命運掌握在自己手上...」

其中，有眼尖的人發現，這名駕駛去年1月也曾在國道危險駕駛，同樣是利用自駕輔助系統，將雙手伸出窗外揮舞，讓網友痛罵「我們台灣到底怎樣才願意重罰這種人？危險駕駛光被PO上網就兩次了，還能繼續這樣開，是不是撞死人後再脫產+進去關三年，就能出來繼續危害正常社會？」引發熱議。

根據現行法規，若駕駛時雙手離開方向盤，或開啟自動駕駛後睡著，皆可依《道路交通管理處罰條例》第43條歸類為危險駕駛行為，最重可處2萬4千元罰鍰。

▼眼尖網友根據車輛型號、車牌，認出這名男子去年也曾因危險駕駛被PO上網。（圖／爆料公社，下同）