游淑慧表態投入立委初選　有望對決「港湖女神」高嘉瑜

▲羅智強宣布投入立委選舉，但選區尚未決定。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強日前宣布將投入立委選舉，但選區仍未定。對此，同黨議員游淑慧23日就在臉書以三個理由建議羅智強可以參選大安區，而她更在留言處表示自己也會投入初選，以她目前經營的港湖區來看，若順利通過初選，屆時可能與民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜對決。

游淑慧表示，以個人的私心，有三點理由希望羅智強回到台北市的大安區。第一，她提到，大安區是羅智強的出發地，2018年給了羅智強超乎想像的支持與熱情，「此刻我相信熱情與期待仍在」；第二，她表示，自己很期待2018班的羅智強、 議員徐巧芯和她，能再次在2024年併肩作戰，讓民進黨從台北開始、一路潰敗；第三，她認為，羅智強擅長空戰、議題戰，但對組織動員綁樁的陸軍作戰，老實說羅智強並不擅長，也沒那個錢，要百分百發揮羅智強空戰龐大的火力，甚至可以外溢打擊，媒體聚集中心的台北市選區是最佳選擇。

此文一出，羅智強就在底下留言「謝謝淑慧，確實有點掙扎，過年後就會決定」，游淑慧則回覆「我也會投入初選，讓我們2018班再次戰起來！」，等於表態她將投入立委初選，若以她目前經營的港湖區來看，一旦她通過初選，屆時可能就會碰上強敵高嘉瑜。

▲游淑慧表態投入立委初選，屆時可能碰上強敵高嘉瑜。（圖／翻攝自游淑慧、高嘉瑜臉書）