高嘉瑜被推薦「這件超適合妳」！本人傻眼：過年不是要說好話？

▲高嘉瑜被網友推薦一款服飾，讓她本人也傻眼了。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜相當喜歡唱歌，獨特的嗓音讓粉絲們哭笑不得。對此，有名網友分享了2件衣服的照片，點名「非常適合高嘉瑜」，而高嘉瑜本人看見以後，也立即分享該張照片，同時質疑「過年期間不是要說好話嗎」。

依據照片畫面，該名網友在某個社團裡面分享衣服的照片，而這2件衣服都是日本卡通《哆啦A夢》裡面的角色「胖虎」的名字，該名網友還直言「非常適合，高+（魚的圖案）」。

高嘉瑜看完這篇傻眼的貼文，也截圖下來分享在自己的臉書上，同時傻眼回應，「過年期間不是要說好話嗎？」

據了解，《哆啦A夢》是相當著名的卡通，裡面的人物各有特色，其中「胖虎」是一群好友之中的孩子王，且三不五時喜歡在空地開「演唱會」，獨特的歌聲總是讓身邊的好友受不了，其中一句「我是胖虎，我是孩子王。我天下無敵」的歌詞更是令人印象深刻。

眾多粉絲看完高嘉瑜分享的貼文，也不禁出言調侃，「我是嘉瑜我是孩子王我天下無敵」、「過好年，還要唱好歌唷」、「女神穿什麼都好看，尤其是胖虎的衣服」、「真的太合適了」、「新年新希望，希望今年有機會看到委員穿這件衣服。」