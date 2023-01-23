再增116例Omicron亞型變異株確診　境外移入「中國+69例」最多

▲指揮中心公布今新增116例Omicron亞型變異株確診案例。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增116例Omicron亞型變異株確定病例，分別為22例本土個案（12例BA.5、7例BA.2.75、3例BQ.1）及94例境外移入（47例BA.5、32例BF.7、10例BA.2.75、4例BQ.1、1例BA.2），本土新增12例BA.5本土個案占上週所有已定序之22例約54.5%。境外移入案例中，以來自中國的個案數最多。

指揮中心指出，新增12例BA.5本土個案，占上週所有已定序之22例約54.5%，為6名男性、6名女性，年齡介於20多歲至80多歲，分布為北部6例、中部2例、南部3例、東部1例，確診日介於去(2022)年12月31日至今(2023)年1月12日。

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截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,505例、BA.2為1,032例、BA.2.75為154例、BF.7為123例、BA.4為104例、BQ.1為47例、XBB為32例；另累計本土確定病例：BA.5為1,596例、BA.2為2,538例、BA.2.75為71例、BQ.1為22例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

▲指揮中心1/23公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，針對國內境外移入的94例個案，為72例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年1月3日至1月11日。其中檢出47例BA.5個案分別自中國（39例），日本（5例），南韓、泰國及韓國（各1例）移入；32例BF.7個案分別自中國（30例），日本（2例）移入；10例BA2.75個案分別自越南(5例)，日本(3例)，泰國及馬來西亞(各1例)移入；4例BQ.1個案分別自日本(3例)，美國(1例)移入；1例BA.2自菲律賓移入。

指揮中心說明，世界衛生組織)於今年1月19日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株，其中BQ.1及其子代變異株占比升至54.4%，另XBB及其子代變異株占比約8.4%(含XBB.1.5) ，此外 ， BA.2及其衍生變異株佔比上升，約佔15.7% 。

▲指揮中心1/23公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

其中近期XBB.1.5變異株已至少於38國檢出，多來自美國，其次為英國、丹麥。 BQ.1 、 BQ.1.1 、 BF.7 、 BA.2.75.2 及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加；另WHO表示XBB.1.5變異株傳播能力增加，初步評估可能使全球感染數上升，惟仍具高度不確定性，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。