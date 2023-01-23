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快訊／初二疫情續降！本土+10501、增24死　20多歲男確診5天亡

▲▼1/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增10,669例COVID-19確定病例，分別為10,501例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。今日新增的病例數較上週一少4,908例，減少約31.9%。

指揮中心表示，今日新增之10,501例本土病例，為4,787例男性、5,709例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,114例)，高雄市(1,318例)，臺中市(1,275例)，臺北市(1,141例)，桃園市(940例)，臺南市(871例)，彰化縣(455例)，新竹縣(324例)，苗栗縣(287例)，屏東縣(264例)，新竹市(259例)，雲林縣(228例)，基隆市(201例)，南投縣(172例)，宜蘭縣(163例)，嘉義縣(147例)，花蓮縣(121例)，嘉義市(99例)，臺東縣(65例)，澎湖縣(30例)，金門縣(21例)，連江縣(6例)。

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▲▼指揮中心1/23公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/23公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為13例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至今(2023)年1月20日，死亡日期介於去年6月21日至今年1月20日。

指揮中心補充說明，今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，有先天心肺疾病等多重慢性病史，曾接種3劑新冠疫苗。1/11發燒、咳嗽，快篩陽性確診，1/12因呼吸喘、氧氣濃度偏低至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房使用氧氣面罩和瑞德西韋、類固醇等藥物治療，1/16病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

▲▼指揮中心1/23公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/23公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為93例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月23至今年1月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,431,098例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,076,040例排除)，其中9,353,625例確診，分別為47,187例境外移入、9,306,384例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,122例COVID-19死亡病例，其中16,102例本土，個案居住縣市分布為新北市3,131例、臺北市1,755例、臺中市1,723例、高雄市1,595例、臺南市1,201例、桃園市1,192例、彰化縣1,043例、屏東縣630例、雲林縣523例、南投縣516例、苗栗縣448例、嘉義縣422例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市272例、新竹縣268例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市178例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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