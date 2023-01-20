陸國產Omicron新冠mRNA疫苗獲批　疫情2月初或現「拐點」

▲大陸去年年底疫情大爆發，民眾進入藥房搶藥。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情趨緩，中國科學院院士、中疾控原主任高福近日指出，2月初可能會見到「拐點」。與此同時，大陸國產疫苗取得新進展，針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，已正式獲得大陸國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

綜合陸媒報導，中國生物技術股份有限公司20日宣布，國藥集團中國生物復諾健生物科技（上海）有限公司研發的新冠mRNA疫苗，已正式獲得官方臨床試驗批件。

國藥集團、中國生物首席科學家張雲濤表示，這是大陸首款編碼Omicron變異株全長S蛋白的創新型新冠mRNA疫苗，是中國生物繼滅活疫苗、重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台取得的重要里程碑成果。

接下來，中生復諾健將推進Omicron株新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲、安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。

大陸國家衛健委日前通報，2022年12月8日至2023年1月12日，累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例超過5.9萬例；大陸全國發熱門診、急診高峰已過，但目前在院的重症患者數量仍處於高位。

對此，中國科學院院士高福向《中國新聞週刊》表示，現在大陸國內主要流行的病毒株為BF.7和BA5.2兩個分支，若已有很高感染率的地區，人群短期內重複感染的概率很小；新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥，國內剩餘不到10%沒完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌。

關於這一輪疫情的重症高峰，高福指出，原來大家都認為，到春節前後能見到拐點，但現在因為有著綜合的干預措施，很可能比感染過峰再延後20天至1個月，到2月初可能會見拐點。