陸疫情趨緩「N95口罩價格大跳水」　廠商無奈：2月已經沒有訂單了

▲口罩工廠的工人。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸疫情趨緩，「N95口罩、血氧儀價格大跳水」話題登上微博熱搜榜第一。口罩廠家透露，「2月份部分口罩企業已經沒有訂單了」，預計未來一年大陸市場的口罩需求會下降30%-50%。

據《南方週末》報導，中國紡織品商業協會安全健康防護用品委員會專家組委員、上海支米空氣淨化科技有限公司總經理周亮指出，即便在中國N95口罩需求量最高的上海、北京兩地，它的需求也在下降。

大疫三年，口罩市場已是經歷了數輪沈浮，2022年底是一次「久違的繁榮」。中康防護用品科技（廣州）有限公司總經理宗光輝表示，這次出現的市場週期很短，前前後後也就15天左右。

作為廣州口罩商，宗光輝回憶道，他感知到這一輪N95和KN95口罩的「需求高峰」是從12月10日前後開始，網店訂單從平日每天100、200單，跳漲10倍甚至更多，達到每天數千單。

「突然有了一種回到2020年的感覺，好像大家都在搶口罩。」宗光輝回憶。年底本是工廠訂單的淡季，但宗光輝馬上召集工人，啓動所有生產線，24小時不停生產KN95口罩。

然而，工廠24小時不間斷的生產線只開了十餘天，2022年12月28日前後，宗光輝發現N95口罩的出貨價格開始掉頭向下。

據周亮瞭解，目前口罩廠商接到的訂單集中在2023年1月，「2月份部分口罩企業已經沒有訂單了」。

周亮分析，大陸全國防護口罩目前的產能供大於求；2022年底之所以出現了十餘天缺口，是因為短時間大量的訂單擠兌，而部分生產線停產、原材料不足、生產人員不足等問題，都是短期內就可以解決。