疫情未按劇本！除夕確診數不降反升　莊人祥曝年後可能升溫

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者李姿慧／台北報導

本土疫情11降後止跌反升，疫情指揮中心今公布本土確診案例2萬0773例，與先前預估除夕降至更低點劇情不同，指揮中心發言人莊人祥表示，疫情首波低點一周約14萬例，第二波約10萬例，目前在兩波間最低值附近，時高時低是正常的，未來幾天可能下降、持平或上升，春節因群聚活動多，年後也不排除上升可能。

指揮中心今公布國內新增21,078例COVID-19確定病例，分別為20,773例本土個案及305例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。新增的病例未如指揮中心推演除夕降至更低點，反而比較上周六多624例，增加約3.1%。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內第一波疫情波底為去年5月、6月，單周確診案例約14萬例，例、第二波疫情波底為單周10萬例，目前這一周確診案例為13萬，處於第一波和第二波最低值附近，時而高時而低為正常情形，未來幾天還會持續下降、持平或上升，都還要再觀察。

莊人祥指出，春節期間民眾看病習慣不太一樣，春節確診通報意願可能降低，未來幾天還是有可能本土病例數降低，由於春節期間民眾會有較多群聚活動，年後也有上升可能，提醒民眾春節活動注意戴口罩、勤洗手，避免到人權擁擠地方。

指揮中心今也公布1月19日中國入境來台旅客採減情形，採檢2070人中，有100人陽性，陽性率4.8％；1月19日小三通金馬春節交通專案，採檢93人，有4人陽性，陽性率4.3％。

指揮中心表示，中國入境陽性率呈現下降，前一波疫情高峰已過，整體疫情已經到波谷，不過隨著過年春運人潮移動，年後疫情有上升可能，仍待持續觀察。