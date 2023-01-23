獨／放鳥日本飯店道歉了！將全額賠償　業者：和台灣永遠是朋友

記者劉人豪／綜合報導

一名李姓台灣旅客遭日本溫泉飯店「湯布院村(ゆふいん椿)」業者投訴no show，準備了房間和食材卻等不到人，損失了超過24萬元日幣(約新台幣5萬6千元)。李姓旅客昨(22日)解釋是訂房跟聯繫上的誤會，《ETtoday新聞雲》今(23日)電話專訪業者，飯店事業部顧問八代女士說，今天一早接到李姓旅客親自道歉的電話，並說會全額賠償。

▲日本「湯院部村」23日指出，已經接到台灣李姓旅客的致歉店電話，並表示會全額賠償。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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飯店事業部顧問八代女士向《ETtoday新聞雲》指出，李姓旅客今天早一便親自打電話致歉，表示不知道在日本網站預約時有成功，願意全額賠償飯店損失，不過適逢連假銀行無法作業，要等年後才能處理款項。

▲李姓旅客還預定了價值台幣5萬6千塊的食材 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

八代女士表示，雙方已經談好後續處理，至於有些人可能說飯店方要額外要求心理上的賠償，「我們不會這樣做，台灣的朋友永遠都是朋友」，她指出李姓旅客沒來，那些食材當天就丟了，因為日本衛生管很嚴，不能改天再用、不能給其他旅客，員工更是不能去動。

八代女士說明，李姓旅客訂了『關鰺魚』(関アジ)，這魚在大分縣才有，不是隨便買就買的到，要特別預定，而且天氣不好還抓不到，收到訂單後就預先準備，另外還準備最高檔的和牛，李姓旅客沒來這些食材就完全作廢。

▲旅館損失超過23萬日圓。（圖／湯布院椿旅館授權）

回顧整起事件，起因為一名台灣李姓旅客，在去年透過日本訂房網站向「湯布院村」訂了今年1月20日兩晚的獨棟客房，而且還預定了24萬日圓，相當於台幣5萬6千元的食材訂單，結果時間到了，這名李姓民眾竟然憑空消失，「湯布院村」打電話找人也沒有人接，這讓店家相當生氣，因為這張訂單損失就超過他們一個員工的薪水。

李姓旅客解釋，透過日文Jalan網站預約飯店，但沒收到確認確認信函，以為沒有預約成功，才會又透過網站預約另一間旅館。他一直到1月19日才看到入住通知，當天早上就直接回覆。

李姓旅客指出，由於在日本期間是用網路卡，所以無法接聽電話，直到22日返台才接到記者詢問，他便馬上跟飯店業者聯繫商談賠償事宜，並解釋非刻意造成損失，23日致電飯店表示願意全額賠償。

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