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福建今增4例境外確診「全是台灣人！」　澳門對台入境也升級

▲▼ 赴陸台灣旅客又確診。（圖／翻攝 廈門市衛健委官網、澳門官方網站）

▲福建今新增四例境外確診，都是台灣旅客。（圖／翻攝 廈門市衛健委官網）

記者任以芳／綜合報導

福建省衛健委發布，25日新增境外輸入確診病例4例，皆為自台灣入境廈門，全部都是台灣旅客。另外，澳門政府昨發出最新公告，針對台灣旅客登機前必須持有24H核酸檢測證明才能入境。

廈門衛健委指出，25日新增4例台灣入境確診案例，其中病例1陳某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性。

病例2林某和病例3黃某，兩人皆是6月21日乘航班B7511抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

病例4何某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

這4人結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

▲▼ 赴陸台灣旅客又確診。（圖／翻攝 廈門市衛健委官網、澳門官方網站）

▲澳門針對台灣旅客「最新」檢疫隔離規定。（圖／翻攝 澳門新聞局網站）

近期，台灣赴陸旅客陸續出現核酸檢測陽性反應，澳門昨25日針對台灣旅客發出最新隔離政策，登機前必須持有24H核酸檢測證明，落地後實行21天隔離＋7天自我健康管理。

目前，台灣核酸檢測機構大部分的是「當天做，隔天才能拿報告，急件檢測單位較少。」提醒旅客如果從澳門隔離再進入大陸的旅客，要算好拿檢疫報告時間。

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