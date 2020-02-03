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台人滯留義大利崩潰！華航空機去接只有一班　上千人慌亂：擠不上

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▲▼義大利機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利宣布和台灣中斷直航，機場有不少旅客因班機取消，無助待在機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩

台灣與義大利中斷直航後，華航今天派一架空機到羅馬疏運旅客回台，目前仍有上千名台灣旅客滯留義大利，部分民眾感覺「被丟包」、求助無門。

華航一週原有三班飛羅馬班機，本週原本3日、5日、7日都有班機從羅馬飛台北，但目前只有3日派出疏運班機，若非原就預定3日返國的旅客，幾乎不可能改票 擠上該班機。 目前觀光局掌握在義大利的旅行團客就有近800位，加上散客，兩週內預定回台的乘客恐達1500位。

請繼續往下閱讀...

一位原訂5日返國的台灣旅客說，華航網站公告，這次班機取消「非華航可控之因」，旅客可改訂其他地 點的華航航班返台，但「中段航空或陸路交通必須自付 」，他若要改去第三地轉機，除了要自掏腰包數千到上萬元，還不一定能搶到機位。

一位原訂7日返國的年長台灣旅客則表示，她是趁著過年到義大利探親，因為搭華航直飛羅馬，不懂英文也可以獨自搭機，現在要她自己設法到荷蘭、德國或奧 地利再轉機回台，感覺無助又害怕。

根據義大利飛航資訊網站Desk Aeronautico，為了讓中國大陸、香港、澳門、台灣的航空公司疏運旅客離開，義大利民航局2日已發出新的A0661/20號飛航公告（Notam），疏運旅客的特殊需求專機不在禁飛之列，航空公司可以向義大利民航局提出申請授權。

一位旅行社業者分析，華航目前只派出一班疏運班機，可能是成本考量，因為無預警停航已造成重大損失，華航也算「受害者」，若後續還要加派疏運班機，華航或許期待政府能出面分擔費用，或提出補償政策。

義大利因為首度出現兩例武漢肺炎確診案例，義大利政府1/31日對中港澳與台灣下達暫時禁飛令，受影響的共有9家航空公司。其中國泰航空已宣佈取消1日到9日香港直飛羅馬、米蘭的班機，不過從國泰官網查詢，今起每天都有3到5 個班次，可從羅馬轉機歐洲各大城市抵達香港。在華航官網系統，鍵入羅馬則會出現「您的啟程機場無效」字樣。

長榮航空預定2月18日開通米蘭台北航線，雖然暫無疏運旅客返台問題，但早已開賣預售，尤其不少國內知名旅行社都在2月行程標榜可搭長榮直飛米蘭，突發狀況使業者、旅客亂成一團。 至於原本每天都有班機直飛羅馬的中國國航（Air China），在網站輸入起站羅馬已找不到班次，不過根 據義大利國家通訊社安莎（ANSA）報導，中國航空今天 將先派出5架專機到義大利疏運旅客。（編輯：高照芬 ）1090203

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