南橫公路13年迎來首次春節　連續11天全線通車「要注意這狀況」

▲南橫公路全線通車至大年初九。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台20線(南橫公路)因98年莫拉克颱風造成中斷，歷經13年，在工程單位群策群力的努力下，於去(111)年5月1日正式「有條件通車」。於今年迎來首次春節，且為有效擴大疏運量，春節期間自20日(小年夜)至30日(大年初九)為期11天，全線均無管制通行，惟開放進入時段仍為上午7時至下午2時，可由梅山管制站及向陽管制站進入。 一般用路人下午2時後禁止進入。 下午3時後自大關山隧道兩端保全進行疏導梅山口至向陽路段一般用路人車離開管制路段，下午5時梅山口至向陽路段全線淨空。

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台東縣關山警察分局交通組長陳鼎喬呼籲民眾，台20線目前開放通行車種為未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車，行人及自行車目前尚無開放。另外進入管制路段內之人員及車輛，於開放進入時段以外時間擅自進入，或於開放時段未經梅山口管制站(台20臨105線0K)、向陽管制站(台20臨105線44K)登記擅入者，除責令其立即駛離管制路段外，將依法舉發開罰。於管制路段之禁止臨時停車(紅色邊線)處任意停車、臨時停車或人員下車逗留,依法舉發開罰。不可逾時逗留。

關山警察分局再次提醒民眾，南橫公路沿途無加油站，請先加滿油料後再行上山，以免發生「顧路」窘況；民眾於途中如遇任何狀況，請撥打110或鄰近派出所電話，並擇安全停車處所等候，以維車流順暢及人身安全。