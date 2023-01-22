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社會 社會焦點 保障人權

初一登關山嶺出意外　女山友「摔落10公尺」雙手骨折

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導　

一名女山友與2名友人，今(22日)早上前往台東大關山埡口登山步道入山後，不慎在爬坡路段摔落，造成雙手骨折頭部撕裂傷，消防局獲報後立即前往救援，因山坡碎石陡峭救援困難，歷經3小時成功將傷者救下山送醫治療。

▲▼ 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲女山友不慎跌落10公尺，雙手骨折頭破送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼南橫三星之關山嶺山山域事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲該山區路徑碎石陡峭救援困難。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局指出，今9點49分接獲通報，指出有1行3人至大關山埡口登山步道入山，約20分鐘後，其中一名70歲女性山友在爬坡路段時不慎摔落約10公尺。消防救援人員約於11點30分趕抵現場，接觸並評估傷者目前雙手骨折，頭部有撕裂傷，立即先上長背板包紮止血固定，再用擔架拖拉救援下山，因山區路徑碎石陡峭救援困難，歷經3小時，於下午2點40分將傷者援救下山，由救護車載送往台東馬偕醫院醫治。

▲▼南橫三星之關山嶺山山域事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲救援人員花3小時順利將女山友送下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局提醒，近來天氣日夜溫差較大，地面海拔高度每上升一千公尺、氣溫驟降約六度，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠外，也要留意天候的變化與個人身體狀況，在享受台灣的美麗山景之餘，注意安全平安回家。

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