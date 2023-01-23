　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

▲▼泰國副總理兼衛生部長阿努廷9日率高官造訪曼谷機場，迎接中國解封後首批抵達的陸客。（圖／路透）

▲泰國副總理阿努廷親自到曼谷機場迎接陸客。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸將於2月6日恢復旅行社的出團旅遊業務，首波開放20個國家，各大旅遊平台上的相關搜尋近日熱度大漲，而其中搜尋量最高的幾個國家為泰國、越南、印尼、新加坡，以及柬埔寨。

大陸文旅部首波開放公民前往出團的國家共有20個，分別為泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴和阿根廷。

根據《北京青年報》報導，大陸旅遊平台「攜程」的團隊遊CEO江文表示，出境跟團遊開放的通知一發出，平台上相關產品的搜尋量瞬間大漲5倍，帶動了海外目的地熱度上漲330%，「泰國、越南、印度尼西亞、新加坡、柬埔寨的搜索量最高。」

▼北京首都國際機場。（圖／路透）

▲▼北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

江文提到，從實體門市端來看，自去年12月27日以來，出境跟團遊的諮詢量也比同期上漲了超10倍。

另一個旅行平台「飛豬」20日發表的數據顯示，33個國家及地區的出境遊相關商品春節預訂量同比增長超1倍，其中泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量同比增長超過10倍，近一周國際機票訂單量同比去年也增長了超過3倍。

飛豬上搜尋熱度最高的境外目的地國家為泰國，相關旅遊產品搜尋量瞬間上漲了430%。此外，柬埔寨、新加坡、馬來西亞和印尼也位列大陸遊客最關注的出境遊目的地前5位。

同程研究院分析，出境遊市場將進入恢復週期，各海外目的地市場恢復節奏也有所差異，遊客會首先考慮政策更加開放和友好的目的地。此外，東南亞和南亞氣候溫暖的海外目的地，也是中國遊客冬季出海的主要選擇。

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

ET快訊
初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅1
黃河戲水「整群被沖走」畫面曝！　已2死多人下落不明
初二撞天恩日！　1招跟霉運說掰掰
越晚越冷！19縣市低溫特報　「雪崩式降溫」急凍5°C時間點曝
快訊／國道5車連撞「飛起來了」！　傻眼畫面曝
啦啦隊女神小內褲全脫辣翻　家人反對：媽媽看了難過
爸媽不在了！暖心嫂帶她回家過年：哥哥家也是妳家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭皇帝肢解　製成「人骨琵琶」

81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

陸春晚直播爆意外！總導演急啟動「所有預案」　沈騰：已檢討

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭皇帝肢解　製成「人骨琵琶」

81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

陸春晚直播爆意外！總導演急啟動「所有預案」　沈騰：已檢討

初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

外語好難？林昶佐靠這招戰勝腦霧　8國語版本「乾杯」這麼說

芭達雅最新「太空主題飯店」超狂！高空泳池看海　竟還有水上樂園

被美食耽誤的穿搭Youtuber！古娃娃玩疊穿　這2人也是Dcard常客

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

寒冬開電動車必備神物「續航里程增加15%」！ZF發表加熱式安全帶

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

KID拍全家福「兒子突炸屎」！東區妹仔急伸手接　爆笑畫面全被拍

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

大陸熱門新聞

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

陸春晚爆意外！急啟動所有預案

陸男娶白俄羅斯模特！甜喊「她很純樸」

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

炎上！保全驅小販縱火燒氣球爆巨焰

女近視3000度…眼球變吹爆的氣球慘摘除

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

「軍中妖姬」復出？曾傳與多名中共高官有染

81歲欠債近1億！阿嬤擺攤賣羽絨衣全部還清

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

體育生失戀操場狂奔！意外破12年紀錄

更多熱門

相關新聞

離譜！陸遊客炫耀泰警接機

離譜！陸遊客炫耀泰警接機

春節期間，不少大陸民眾選擇出國度假，一名女遊客拍影片炫耀，自己在泰國預訂「警車接機」，不排隊不堵車，加錢就能預定到警察和警車開道服務，網路價大約是7000泰銖，換算大約是1452人民幣。影片上網後引起外界關注，泰國警方立刻徹查，證實確實有警察兼差接機服務。

手遊公司老闆騙人赴柬埔寨　豬仔付百萬贖身

手遊公司老闆騙人赴柬埔寨　豬仔付百萬贖身

淫師「課後輔導」女學生！誤發性愛片

淫師「課後輔導」女學生！誤發性愛片

台灣成「唯三」特斯拉未降價國家

台灣成「唯三」特斯拉未降價國家

直升機飛太低　兒童節活動舞台倒塌重壓8人

直升機飛太低　兒童節活動舞台倒塌重壓8人

關鍵字：

出團柬埔寨泰國陸客團旅行團

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面