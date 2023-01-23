陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

▲泰國副總理阿努廷親自到曼谷機場迎接陸客。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸將於2月6日恢復旅行社的出團旅遊業務，首波開放20個國家，各大旅遊平台上的相關搜尋近日熱度大漲，而其中搜尋量最高的幾個國家為泰國、越南、印尼、新加坡，以及柬埔寨。

大陸文旅部首波開放公民前往出團的國家共有20個，分別為泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴和阿根廷。

根據《北京青年報》報導，大陸旅遊平台「攜程」的團隊遊CEO江文表示，出境跟團遊開放的通知一發出，平台上相關產品的搜尋量瞬間大漲5倍，帶動了海外目的地熱度上漲330%，「泰國、越南、印度尼西亞、新加坡、柬埔寨的搜索量最高。」

▼北京首都國際機場。（圖／路透）



江文提到，從實體門市端來看，自去年12月27日以來，出境跟團遊的諮詢量也比同期上漲了超10倍。

另一個旅行平台「飛豬」20日發表的數據顯示，33個國家及地區的出境遊相關商品春節預訂量同比增長超1倍，其中泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量同比增長超過10倍，近一周國際機票訂單量同比去年也增長了超過3倍。

飛豬上搜尋熱度最高的境外目的地國家為泰國，相關旅遊產品搜尋量瞬間上漲了430%。此外，柬埔寨、新加坡、馬來西亞和印尼也位列大陸遊客最關注的出境遊目的地前5位。

同程研究院分析，出境遊市場將進入恢復週期，各海外目的地市場恢復節奏也有所差異，遊客會首先考慮政策更加開放和友好的目的地。此外，東南亞和南亞氣候溫暖的海外目的地，也是中國遊客冬季出海的主要選擇。