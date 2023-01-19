求職險遭活摘器官！手遊公司老闆騙人赴柬埔寨　豬仔付百萬贖身

▲經營手遊公司陳男，與國中胡姓同學等人，介紹被害人到柬埔寨摘全身器官謀取暴利。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

22歲經營手遊公司陳姓男子等9人，為賺錢竟聯手誆騙國人赴柬埔寨打工，實則將人帶到緬甸KK園區活摘器官。去年首名被害女子上網聯繫緬甸台北經濟文化辦事處，其母支付100萬泰達幣，2個月後脫身返台；另名被害男抵達泰國卻發現司機與旅館方向相反，伺機逃回台。士林地檢署偵結，依人口販運防制條例摘取他人器官未遂等罪嫌起訴9人。

起訴指出，經營手遊的陳男與胡男為國中同學，胡透過臉書告訴陳「送人去柬埔寨，且摘除全部器官可獲利400到500萬」，2人開始找人接續騙國人出國，過程中包辦護照、全身健康檢查、送機等並同時轉告給泰國器官買家。

同年6月陳向精通英語A女表示「出國擔任秘書可賺取高薪」，A女心動答應後被帶往檢驗所、聯合醫院等處所進行身體檢查，且取得身體健康檢查資料，再透過楊嫌、簡嫌，轉交檢查資料給張男、蘇男，最後轉由謝姓少年（桃園少年法庭審理）、綽號「阿收」男子（另行偵辦中）聯繫、接洽泰國摘取器官買家。

陳等人將人命當作「豬仔」喊價，甚至將人帶到中壢夢幻公園驗貨決定價格，袁男、楊男原談「送1人出境可得200萬元」最後A女被以170萬成交，陳男、胡男、袁男共獲利120萬，蘇20萬，其餘簡等人朋分。

A女同年6月18日到泰國，輾轉到緬甸邊境「KK園區」後，驚覺自己遭出售，6月22日向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，辦事處劉秘書通知其母親，母親拿到袁男、胡男聯繫方式後，慘被要求贖金，A女母親同年8月付約100萬元泰達幣給女兒在KK園區的老闆後，被逼從事詐欺工作的A女才脫身返回台灣，所幸沒被摘器官。

陳、袁等人後來又騙到想找工作的被害人B，並稱是到泰國處理拳賽賭金，同年8月9日，B在集團成員陪同下前往泰國曼谷，機靈的他坐上計程車發現司機往旅館反方向開，打電話向同學求助，同學立刻叫他逃，他才伺機逃跑3天後自行回台。

2名被害人回台報警，檢警經連月追查，去年8月循線逮捕陳、袁等9嫌，陳承認有找人出國賣器官，並製作標題為「來吧！我們需要你」的工作宣傳，實質是詐欺他人出境；胡也認拆賣A女器官可獲利100萬他可取20萬酬勞。

檢方依相關證據，依違反人口販運防制法摘取他人器官未遂罪、以詐術使人出中華民國領域外罪、詐術使人出中華民國領域外未遂罪，依法起訴9人，建請法院審酌，陳等人因個人私利送被害人到外國摘取器官及因被害人個人際遇、警覺性高，得以身免於難，請綜上情及本案特殊罪質，從重量刑，認罪提供共犯資訊的袁、簡、楊則處適當之刑。