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求職險遭活摘器官！手遊公司老闆騙人赴柬埔寨　豬仔付百萬贖身

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

▲經營手遊公司陳男，與國中胡姓同學等人，介紹被害人到柬埔寨摘全身器官謀取暴利。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

22歲經營手遊公司陳姓男子等9人，為賺錢竟聯手誆騙國人赴柬埔寨打工，實則將人帶到緬甸KK園區活摘器官。去年首名被害女子上網聯繫緬甸台北經濟文化辦事處，其母支付100萬泰達幣，2個月後脫身返台；另名被害男抵達泰國卻發現司機與旅館方向相反，伺機逃回台。士林地檢署偵結，依人口販運防制條例摘取他人器官未遂等罪嫌起訴9人。

起訴指出，經營手遊的陳男與胡男為國中同學，胡透過臉書告訴陳「送人去柬埔寨，且摘除全部器官可獲利400到500萬」，2人開始找人接續騙國人出國，過程中包辦護照、全身健康檢查、送機等並同時轉告給泰國器官買家。

同年6月陳向精通英語A女表示「出國擔任秘書可賺取高薪」，A女心動答應後被帶往檢驗所、聯合醫院等處所進行身體檢查，且取得身體健康檢查資料，再透過楊嫌、簡嫌，轉交檢查資料給張男、蘇男，最後轉由謝姓少年（桃園少年法庭審理）、綽號「阿收」男子（另行偵辦中）聯繫、接洽泰國摘取器官買家。

陳等人將人命當作「豬仔」喊價，甚至將人帶到中壢夢幻公園驗貨決定價格，袁男、楊男原談「送1人出境可得200萬元」最後A女被以170萬成交，陳男、胡男、袁男共獲利120萬，蘇20萬，其餘簡等人朋分。

A女同年6月18日到泰國，輾轉到緬甸邊境「KK園區」後，驚覺自己遭出售，6月22日向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，辦事處劉秘書通知其母親，母親拿到袁男、胡男聯繫方式後，慘被要求贖金，A女母親同年8月付約100萬元泰達幣給女兒在KK園區的老闆後，被逼從事詐欺工作的A女才脫身返回台灣，所幸沒被摘器官。

陳、袁等人後來又騙到想找工作的被害人B，並稱是到泰國處理拳賽賭金，同年8月9日，B在集團成員陪同下前往泰國曼谷，機靈的他坐上計程車發現司機往旅館反方向開，打電話向同學求助，同學立刻叫他逃，他才伺機逃跑3天後自行回台。

2名被害人回台報警，檢警經連月追查，去年8月循線逮捕陳、袁等9嫌，陳承認有找人出國賣器官，並製作標題為「來吧！我們需要你」的工作宣傳，實質是詐欺他人出境；胡也認拆賣A女器官可獲利100萬他可取20萬酬勞。

檢方依相關證據，依違反人口販運防制法摘取他人器官未遂罪、以詐術使人出中華民國領域外罪、詐術使人出中華民國領域外未遂罪，依法起訴9人，建請法院審酌，陳等人因個人私利送被害人到外國摘取器官及因被害人個人際遇、警覺性高，得以身免於難，請綜上情及本案特殊罪質，從重量刑，認罪提供共犯資訊的袁、簡、楊則處適當之刑。

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士林地檢署KK園區柬埔寨刑事局器官手遊公司豬仔

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