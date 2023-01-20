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社會 社會焦點 保障人權

夫妻吵架奔潭邊喝傷心酒　老公追來她怒丟酒瓶...結果砸中警員

▲夫妻吵架吵到日月潭邊，警方前往調解慘遭酒瓶砸傷頭。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭派出所副所長張闊利（左2）因公受傷、額前留有明顯瘀痕（紅圈處），集集分局副分局長許哲維（右2）前往探視慰勉。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

林姓婦人日前與丈夫吵架，一氣之下獨自跑到日月潭邊喝酒邊哭，警方獲報後趕往勸阻，未料林婦丈夫到場時，她竟持酒瓶朝丈夫丟擲、但「控球力」太差，反失手砸傷現場員警頭部，所幸緊急就醫後已無大礙，也及時挽回一條寶貴生命。

集集警分局指出，日月潭派出所於18日中午12時50分許，接獲民眾報案稱有1名婦人於伊達邵碼頭浮排3號碼頭邊飲酒邊哭泣，恐有輕生意圖，請警方到場關心協助。

▲老婦（後排右）與丈夫（前）吵架吵到日月潭邊，警方前往調解慘遭酒瓶砸傷頭。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林姓婦人（後排右）與丈夫（前）吵架吵到日月潭邊，警方前往勸阻慘遭酒瓶砸傷頭。（圖／記者高堂堯翻攝）

該所副所長張闊利獲報後，立即趕赴現場，得知該名66歲的林姓婦人因為與64歲丈夫吵架後，一時想不開便至伊達邵碼頭飲酒、在日月潭邊遊走，張闊利立即勸阻、安撫林婦情緒，並通報分局請求警力支援。

未料該名婦人的丈夫似乎不放心妻子而趕赴碼頭邊，婦人眼見丈夫突然出現，竟一時情緒激憤、抄起身邊的酒瓶往先生方向投擲，卻不慎砸到張闊利頭部，造成其左前額擦挫傷，甚至有暈眩狀況，但他仍不顧傷勢留在現場，等到支援員警到場後一起將該名酒醉婦人帶回派出所內保護管束、預防再次發生突發事故，才自行前往埔里基督教醫院治療，所幸無大礙。

集集警分局表示，張闊利因公受傷，副分局長許哲維爾後也親自予以探視、致贈慰問金，肯定他機警救護輕生民眾，更負傷維護民眾生命安全，成功挽救民眾寶貴生命，另將研議是否對該名婦人提出妨害公務或傷害告訴。

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