台中BMW停路中爽睡！拍窗32次叫醒竟撞警車　紅衣男遭破窗壓地

記者翁子皓／台中報導

台中警方日前獲報河南路上有一輛BMW臨停路中，員警到場後發現駕駛竟然睡著，於是拍打車窗要駕駛下車，不料駕駛不僅不配合，還衝撞警車，員警於是拿出警棍破窗，強行把渾身酒氣的駕駛拉下車，並壓制在地，經酒測後駕駛酒精濃度明顯超標，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

隨著春節來臨，邀宴聚會多，台中警方在臉書粉專「TCPB 局長室」PO出查緝酒駕的影片，表示中市警取締酒駕沒有假期，請民眾勿以身試法。只見影片中，警方獲報到場，發現一輛白色BMW停在大馬路中間，員警於是敲打車窗提醒，之後連敲32下，但駕駛卻沒有回應，沒想到車輛突然向前滑行，員警在旁搖晃車身，要駕駛下車，另名員警見狀，把警車開到BMW前方攔截。

孰料，BMW駕駛竟不煞車，直接撞上前方警車，還不斷猛踩油門，打算突破警方離去。員警見情況危急，於是拿出警棍破窗，還不斷大喊「下車」，沒想到駕駛還辯稱「又不是我」，警方之後把滿身酒氣的駕駛拉下車，隨後壓制在地，經酒駕該名駕駛酒精濃度明顯超標，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

影片PO出後，引發網友熱烈討論，有網友表示「誰能把酒駕修法成十年以上的重刑，我一輩子都投他」、「一開始移動就有逃跑的可能了，直接敲玻璃不用跟他多說」、「感謝勇警，守護大眾生命財產安全」，還有網友開玩笑的說「好療癒的玻璃碎掉的聲音」、「輕輕敲醒沈睡的心靈，慢慢張開你的眼睛」。

▲台中醉男BMW停在大馬路上，警破窗將他強拉下車。（圖／翻攝Facebook／TCPB 局長室）