屏東高中女放學搭錯車竟環台半圈　一路坐到北車...催淚真相曝

▲里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員鄭智謙積極協助女學生平安回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓女高中生搭乘客運班車上下學，日前阿公如往常在車站旁等她放學，已超過放學時間，但遲遲等不到孫女返家，求助里港警分局，警方連絡客運公司，最後在台北車站找到她，讓她搭車返家，家屬對警方及客運公司人員熱心協助相當感激。

里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員鄭智謙於日前下午接獲一名阿公心急如焚地到派出所報案，其表示已超過放學時間，但遲遲等不到孫女返家，因此報警請求警方協尋。

兩員先安撫阿公擔憂情緒，再從他口中得知，女學生平時都搭乘客運上下學，立即致電客運公司詢問是否有搭載到該名乘客。時間分秒過去，經4個多小時，終於從客運公司傳來好消息，在台北車站發現該女學生，並將協助其返家。

警方說，這名女學生因發展較常人略為遲緩，因此家人讓其自行搭車上下學練習獨立自主，不料當天她不小心搭錯車，才一路從屏東坐到台北，在台北車站時又看到台北開回屏東的班車，遇到該班車熱心的司機及警方協助，她於晚上11時平安返家。

里港警分局分局長鄭頴聰對於王、鄭二員視民如親、積極為民服務之表現給予高度肯定。呼籲大家，如在路上發現類似狀況，應發揮大愛精神，通知警方或有關單位到場協助，幫他們迅速找到回家的路。