初二是土地公「頭牙」！民俗專家曝「求財」法：可招來好財運

▲民俗專家指出，初二除了回娘家以外，也可以去土地公廟拜拜添財運。土地公廟示意圖。

圖文／鏡週刊

大年初二是不少人回娘家的日子，不過習俗上還有一件事是大家都可以做！民俗專家江柏樂就提醒，農曆1月2日是土地公的「頭牙」，可準備好供品前往家中附近的土地公拜拜，就可招來好財運。

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江柏樂指出，每年有3天是祭拜土地公最重要的日子，1月2日是土地公的「頭牙」、2月2日是土地公「生日」、12月16日則是土地公的「尾牙」，除了可準備湯圓，土地公就會「呷甜甜」幫你說好話以外，亦可準備花生、好酒、三牲四果、麵線龜、發糕等給土地公享用，甚至也可捐米給廟宇讓窮苦人有飯吃，都可為自己添福運。

據悉，做生意的人或開店的商家都會在初二、十六拜土地公，最佳祭拜時間落在上午8時至下午4時，可準備單數樣的水果，其中又以鳳梨、蘋果等吉利意義的水果為佳，應避免芭樂、番茄、釋迦等有籽的，以及糖果餅乾、米酒或礦泉水、金紙等；若選在自家處拜拜要到門口前放一張桌子，朝馬路外面拜，或前往附近管轄的土地公廟拜拜。

針對有人質疑「一定要等到初二才能回娘家嗎」，命理師柯柏成指出，其實過年回娘家的習俗並無任何典籍可依據，習俗可能因環境因素形成，諸如古代父母為了讓女兒在夫家過得更好，就會恐嚇剛出嫁的女兒不可以除夕過年回來，其實這些節日的重要目的都不是這些，重點是團聚家人的向心力，就這麼單純而已。

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