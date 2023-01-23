初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

▲今天中午國五頭城至坪林北向路段塞爆，時速剩下17公里。（圖／高公局）

記者蔡玟君／綜合報導

今（23日）初二，許多人紛紛出遊、回娘將。高公局表示，截至今天上午12時為止，在國道發生3起小客車追撞事故，最長一度造成國道回堵7公里，均已排除。目前國道5號頭城至坪林北向路段塞車情況最為嚴重，時速剩下17公里。

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▲國5在接近中午的時候一度「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、三重至五股、高架楊梅端至新竹系統、台中至彰化（事故）；國1北向圓山至汐止、大雅至台中系統、仁德系統至台南系統、楠梓至高科；國1高架北向下塔悠至汐止端、泰山轉接道至三重。

國3南向三鶯至高原、龍井至和美（事故）、烏日至南投服務區；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇、坪林至頭城；國8東向臺南端至臺南系統；國10東向左營端-燕巢系統，其餘路段尚能維持行車正常。

▲08：03國3南向190.5公里處2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲10：18國3北向197.6公里處5輛小客車追撞事故 。（圖／高公局提供）

▲10：31國10東向5.4公里處1輛小客車及1輛大客車追撞事故。（圖／高公局提供）



今天上午共發生3起小客車追撞事故。上午8時3分於國3南向190.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於上午8時52分排除，造成後方車流回堵4公里。10時18分於國3北向197.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，於上午11時13分排除，造成後方車流回堵7公里。

10時31分於國10東向5.4公里處發生1輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時36分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。



預判今日下午重點壅塞路段，將出現在：國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

▲▼高公局公布今天初二國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼高公局公布今天初二國道路況預測。（圖／高公局提供）









▲▼高公局預估今天初二北中南區國道整體路況。（圖／高公局提供）

▲南部於初二期間容易塞車路段民眾須留意。（圖／高公局提供）