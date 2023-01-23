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撿到麥當勞儲值卡！他狂點700元爽吃...結果GG了下場慘爆

一名男子路上撿到了一張「麥當勞點點卡」占為己有，卻發現原本的儲值歸零，還吃上官司。（示意圖，取自Pexels）

▲一名男子路上撿到了一張「麥當勞點點卡」占為己有，卻發現原本的儲值歸零，還吃上官司。（示意圖，取自Pexels）

圖文／CTWANT

還真是賠了夫人又折兵！高雄一名41歲的陳姓男子，在路邊撿到了一張餘額還有625元的「麥當勞點點卡」，晚餐時間決定到麥當勞把裡面的錢梭哈，一口氣點了700多元的餐點，豈料，結帳時卻發現儲值卡裡面的「餘額為0」，只好自掏腰包付帳。而「餘額為0」的真實原因是，卡片的失主發現卡片遺失了，急忙將卡片中的餘額轉出歸零，不僅讓陳男沒有吃到免費的大餐，還讓他吃上了官司。高雄地院依侵占遺失物罪，處陳男罰金5,000元，可易服勞役5天。可上訴。

根據判決書，陳男於去年2月28日早上8點，在飲料店騎樓撿到一張「麥當勞點點卡」，拿到麥當勞查詢後，發現裡面還有625元，便收進自己口袋，並於當晚7點到麥當勞，點了700多元的餐點後，又自行儲值了100元進去卡片裡，卻發現儲值卡只剩下自己儲值的100元，最後只好掏出現金將餐點費結清。原來失主發現卡片遺失後，在下午2點購買了新的卡片，並將原卡片的餘額轉出歸零，才讓陳男不僅貪不到便宜還挨告。

法院審理時，陳男辯稱他只是想查詢餘額，並沒有要花掉裡面的錢；但店員作證，陳男並非是要查詢餘額，而是他想用儲值卡付錢，卻發現卡片餘額不足，才改用現金結帳。卡片失主也表示，他本來在卡片塑膠套上有貼姓名貼，但從陳男手中領回卡片時，塑膠套已經消失。

高雄地院不採信陳男說法，認為他撿到他人財物不但不交給警方處理，還恣意占為己有，依侵占遺失物罪，處罰金5,000元，可易服勞役5天。可上訴。

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