　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

礦石補運可以很時髦！5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

▲配戴礦石不是長輩的專利，設計品牌也可以將礦石做得時髦好看。（圖／品牌提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

近年身心靈風潮崛起，玉石、礦石成為改變磁場的熱門神器，然而，對於小資族而言，一顆要價不斐的玉石若只能擺在家裡或辦公室無法隨身攜帶，CP值並不高，而原礦設計始祖鳥品牌「Regolith月壤」擅長將富含自然能量的原礦化為絕美手鍊，推薦2023年值得入手的礦石，成為新年開運、轉運、招好運的隨身小物，而且不分男女戴起來完全不顯老氣，非常時髦！

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1/藍晶石
2023年在身心靈發展上將進入新時代高峰，許多人會反思自我追尋內心的力量。而藍色是大海的顏色，象徵了沈靜、和平、溫柔。很多人喜歡海，海能帶給我們一種心靈上的慰藉與平靜。
藍晶石對應眉心輪與喉輪，也就是第五脈輪及第七脈輪，在新的一年裡配戴能在理性與感性間平衡，並能強化自我意識，順利溝通與理解他人，也具有冥想最佳之石的美稱。藍晶石可加強自我表達與溝通協調能力，強化思緒邏輯、穩定情緒，並提高洞察力、轉換思維並能調整自我頻率。

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

2/茶晶＋金太陽石
茶晶擁有沉穩、踏實的能量，對應海底輪能吸取富能量、穩定思緒。茶金屬於放射是水晶，因此配戴左右手有別，戴右手能排解富能量、淨化及調節情緒；而配戴於左手可提升整體能量、更換氣場、帶來財富。
此外搭配金太陽石，可擁有金屬光澤如太陽般擁有強烈光芒，能化解憂鬱、正向思考，增加自我價值及自信，帶來清晰的邏輯及領悟，招貴人也帶來好運氣，如同太陽般強大的正面能量，可擋煞避邪並能化解太歲。

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

3/藍虎眼天然石
虎眼石被認為是天神的能量代表權貴和財富，有助於看清事物的真相、了解別人的內心想法，並有助事業提升工作效益。在生活中不知所措的人們，透過虎眼石有助於提升自信和療癒心靈，不僅能幫助我們找回生活的核心，也療癒一些被遺忘但還在存留在心裡的創傷。
對於男士一般不願意抒發情感有苦難言，也算是能軟化心理找出心靈出口的礦石，有助於事業的礦石除了黃虎眼外，泛著藍色光圈的虎眼石也是最多男士在搭配上畫龍點睛的首選。

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

4/白水晶
白水晶是著名的高能量礦石，如與其他礦石一起配戴，會加強礦石的能量。具有水晶之王之美稱，可讓內心平穩、純粹不受外界影響，平衡脈輪也平衡內心的不平靜，可淨化磁場、導正能量、保護氣場、讓思考清晰。

▲▼5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂。（圖／品牌提供）

5/黑骨幹礦石
黑骨幹晶石內含有纖鐵礦、赤鐵礦髮絲，反射出漂亮的金銀色的貓眼光澤！骨幹水晶能量沉穩，能夠協助我們承受沉重的壓力，轉變成平穩與寧靜的狀態，讓我們回歸自我並帶給佩戴者最穩定的頻率。
骨幹水晶能療癒自我、放大正能量、驅除負能量、防小人；也有權力與能量的象徵，可幫助掌握權力，產生氣魄，幫助領導者、主管階層提振領導判斷力，非常適合男士及領導者配戴。

ET快訊
刮刮樂選號秘訣　神人曝「頭獎規律」：就這些數字！
初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得
清境農場「下山救命道」驚見衝擊一幕！　路人狂噴三寶：不識字
掀了就見光死！Lisa「百億瀏海」消失了　林襄認1部位加工過
快訊／1億大樂透獎落「3縣市」　業者驚：看到客人肩膀掛著鳥
4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」　金額曝光驚呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

營養師曝過年常見「腸胃2症狀」　一吃就拉竟與熬夜有關

單身太久可能是「長期被家人控制」！當附屬品太累⋯沒心談感情

礦石補運可以很時髦！5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂

華航「皮卡丘機彩繪秘辛」曝光！首次噴漆上色、只花21天就畫完

「小霸王寒流」部隊來了！凍3天剩4°C台北恐飄雪　19縣市低溫警報

住家、公司都受用！10招「風水開運法」一次看　不出門就能旺財

親戚過年問「何時生第二個？」美女律師1句神破解：以後就不太問了

過年吃飽喝足也要動一動　新北教育局推出「幼兒健康操2.0版」　

老饕公開秘技！客家年菜「豬膽肝」跟著做輕鬆上桌

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

營養師曝過年常見「腸胃2症狀」　一吃就拉竟與熬夜有關

單身太久可能是「長期被家人控制」！當附屬品太累⋯沒心談感情

礦石補運可以很時髦！5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂

華航「皮卡丘機彩繪秘辛」曝光！首次噴漆上色、只花21天就畫完

「小霸王寒流」部隊來了！凍3天剩4°C台北恐飄雪　19縣市低溫警報

住家、公司都受用！10招「風水開運法」一次看　不出門就能旺財

親戚過年問「何時生第二個？」美女律師1句神破解：以後就不太問了

過年吃飽喝足也要動一動　新北教育局推出「幼兒健康操2.0版」　

老饕公開秘技！客家年菜「豬膽肝」跟著做輕鬆上桌

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

藍營重返北桃「春節拚市政」　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水

軟萌兔兔「張嘴打哈欠」瞬間崩壞　咧嘴露齒變身哥吉拉

台灣犯罪故事》先從第二單元看！　李銘忠痞帥演繹劉煥榮

不安太座！黃氏兄弟哲哲「1讚給弟弟1元」　超狂紅包真的送出：流淚過年

提早就業獎助津貼今年起改用簡訊通知　預計3萬人受惠

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

曾捧紅佐藤健、菅田將暉！　《假面騎士》新一代男神「全下海演BL」

他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

Rivian「皮卡休旅」首次撞測就獲好評！IIHS認證是最佳安全首選

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

生活熱門新聞

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

爸媽不在了「嫂嫂帶她回家過年」　全看哭

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

更多熱門

相關新聞

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

過年必刮的「2,000萬超級大紅包」到目前為止，一個2,000萬都還沒送出，還有7個名額等待有緣人，「200萬元加賓士休旅車」送走兩個還剩8個，而百萬獎，過年還沒結束就被刮出119個。

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

刮刮樂「2000萬頭獎」還有7個！　百萬獎送出109個

刮刮樂「2000萬頭獎」還有7個！　百萬獎送出109個

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

關鍵字：

2023開運原礦月壤

讀者迴響

熱門新聞

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面