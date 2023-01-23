礦石補運可以很時髦！5款2023開運原礦不分男女戴都好看到炸裂

▲配戴礦石不是長輩的專利，設計品牌也可以將礦石做得時髦好看。（圖／品牌提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

近年身心靈風潮崛起，玉石、礦石成為改變磁場的熱門神器，然而，對於小資族而言，一顆要價不斐的玉石若只能擺在家裡或辦公室無法隨身攜帶，CP值並不高，而原礦設計始祖鳥品牌「Regolith月壤」擅長將富含自然能量的原礦化為絕美手鍊，推薦2023年值得入手的礦石，成為新年開運、轉運、招好運的隨身小物，而且不分男女戴起來完全不顯老氣，非常時髦！

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1/藍晶石

2023年在身心靈發展上將進入新時代高峰，許多人會反思自我追尋內心的力量。而藍色是大海的顏色，象徵了沈靜、和平、溫柔。很多人喜歡海，海能帶給我們一種心靈上的慰藉與平靜。

藍晶石對應眉心輪與喉輪，也就是第五脈輪及第七脈輪，在新的一年裡配戴能在理性與感性間平衡，並能強化自我意識，順利溝通與理解他人，也具有冥想最佳之石的美稱。藍晶石可加強自我表達與溝通協調能力，強化思緒邏輯、穩定情緒，並提高洞察力、轉換思維並能調整自我頻率。

2/茶晶＋金太陽石

茶晶擁有沉穩、踏實的能量，對應海底輪能吸取富能量、穩定思緒。茶金屬於放射是水晶，因此配戴左右手有別，戴右手能排解富能量、淨化及調節情緒；而配戴於左手可提升整體能量、更換氣場、帶來財富。

此外搭配金太陽石，可擁有金屬光澤如太陽般擁有強烈光芒，能化解憂鬱、正向思考，增加自我價值及自信，帶來清晰的邏輯及領悟，招貴人也帶來好運氣，如同太陽般強大的正面能量，可擋煞避邪並能化解太歲。

3/藍虎眼天然石

虎眼石被認為是天神的能量代表權貴和財富，有助於看清事物的真相、了解別人的內心想法，並有助事業提升工作效益。在生活中不知所措的人們，透過虎眼石有助於提升自信和療癒心靈，不僅能幫助我們找回生活的核心，也療癒一些被遺忘但還在存留在心裡的創傷。

對於男士一般不願意抒發情感有苦難言，也算是能軟化心理找出心靈出口的礦石，有助於事業的礦石除了黃虎眼外，泛著藍色光圈的虎眼石也是最多男士在搭配上畫龍點睛的首選。

4/白水晶

白水晶是著名的高能量礦石，如與其他礦石一起配戴，會加強礦石的能量。具有水晶之王之美稱，可讓內心平穩、純粹不受外界影響，平衡脈輪也平衡內心的不平靜，可淨化磁場、導正能量、保護氣場、讓思考清晰。

5/黑骨幹礦石

黑骨幹晶石內含有纖鐵礦、赤鐵礦髮絲，反射出漂亮的金銀色的貓眼光澤！骨幹水晶能量沉穩，能夠協助我們承受沉重的壓力，轉變成平穩與寧靜的狀態，讓我們回歸自我並帶給佩戴者最穩定的頻率。

骨幹水晶能療癒自我、放大正能量、驅除負能量、防小人；也有權力與能量的象徵，可幫助掌握權力，產生氣魄，幫助領導者、主管階層提振領導判斷力，非常適合男士及領導者配戴。