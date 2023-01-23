不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

▲女網友的男友認為，女方嫁人後就是夫家的人，不能再留在娘家過年，讓她很不是滋味。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

在華人的傳統觀念中，女方結婚之後就必須到丈夫家過年，直到年初二才可以回娘家，但隨著時代轉變，不少女性也嘗試打破禁忌，開始在家中過年。馬來西亞一名獨生女最近因為不希望母親獨自在家過年，因此請求男友允許她留在娘家過年，不料男友卻對此十分不諒解，導致她成為了男友和媽媽之間的夾心餅乾，痛苦不已。

這名女子日前投稿到大馬匿名粉專「XUAN Play」，聲稱男友最近向她求婚時，她只向對方提了一個條件，即「新年不要跟男方回鄉過年」，不料男友聽了她的條件卻難以諒解，不僅覺得她很過分，甚至還告訴她，「嫁了人就是男方家的人，一定要一起過年」。

▲女網友夾在男友與媽媽之間非常難受。（示意圖／CFP）

女子解釋，由於她自己是家中獨女，不希望媽媽在新年時獨自過年，加上媽媽也不願意到別人家過年，因此她才希望男友可以接受她的條件，讓她留在家中與媽媽作伴，沒想到男友聽到後竟一口拒絕，讓女子被夾在媽媽和男友之間，不禁大嘆「我好難，好難」。

這篇貼文在網上曝光後，立刻吸引了廣大網友的注意，不少人氣得留言表示，「趁現在還沒過年，趕快換男友吧」、「不然你幫他生一個女兒就好，看他以後沒有女兒回家吃年夜飯時會有何感想」、「媽媽只有一個，男友還可以換，還沒結婚的話你還有很好的選擇」、「嫁了就是我家的人，這種想法很母湯」。

不過也有網友認為，若媽媽不願女兒為難，其實也可以退一步到男方家過年，還有人批評女子的行為過於媽寶，「結婚是雙方各自退出自己的家庭，一起組織小家庭，不是拉著彼此的父母一起過日子」。然而也有網友提醒，小兩口應該多多溝通，不要被彼此的父母和網友影響。