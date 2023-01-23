　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

▲▼年夜飯。（圖／CFP）

▲女網友的男友認為，女方嫁人後就是夫家的人，不能再留在娘家過年，讓她很不是滋味。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

在華人的傳統觀念中，女方結婚之後就必須到丈夫家過年，直到年初二才可以回娘家，但隨著時代轉變，不少女性也嘗試打破禁忌，開始在家中過年。馬來西亞一名獨生女最近因為不希望母親獨自在家過年，因此請求男友允許她留在娘家過年，不料男友卻對此十分不諒解，導致她成為了男友和媽媽之間的夾心餅乾，痛苦不已。

這名女子日前投稿到大馬匿名粉專「XUAN Play」，聲稱男友最近向她求婚時，她只向對方提了一個條件，即「新年不要跟男方回鄉過年」，不料男友聽了她的條件卻難以諒解，不僅覺得她很過分，甚至還告訴她，「嫁了人就是男方家的人，一定要一起過年」。

▲▼爭吵。（圖／CFP）

▲女網友夾在男友與媽媽之間非常難受。（示意圖／CFP）

女子解釋，由於她自己是家中獨女，不希望媽媽在新年時獨自過年，加上媽媽也不願意到別人家過年，因此她才希望男友可以接受她的條件，讓她留在家中與媽媽作伴，沒想到男友聽到後竟一口拒絕，讓女子被夾在媽媽和男友之間，不禁大嘆「我好難，好難」。

這篇貼文在網上曝光後，立刻吸引了廣大網友的注意，不少人氣得留言表示，「趁現在還沒過年，趕快換男友吧」、「不然你幫他生一個女兒就好，看他以後沒有女兒回家吃年夜飯時會有何感想」、「媽媽只有一個，男友還可以換，還沒結婚的話你還有很好的選擇」、「嫁了就是我家的人，這種想法很母湯」。

不過也有網友認為，若媽媽不願女兒為難，其實也可以退一步到男方家過年，還有人批評女子的行為過於媽寶，「結婚是雙方各自退出自己的家庭，一起組織小家庭，不是拉著彼此的父母一起過日子」。然而也有網友提醒，小兩口應該多多溝通，不要被彼此的父母和網友影響。

ET快訊
KID拍全家福「兒子突炸屎」！東區妹仔急伸手接　畫面全被拍
快訊／29歲警移靈回家了！　同事列隊敬禮淚喊：一路好走
快訊／台南白車落水四輪朝天！　3男2女險溺水
想默默退出LINE群組！過來人曝「最中肯1招」：免尷尬
快訊／高速撞死警！紅車全毀　毒蟲噴車外傷勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

喝太多隔天超痛苦！醫師教「2撇步」　酒鬼也能迅速擺脫宿醉之苦

傳Spotify最快本周開始裁員　加入科技業裁員潮

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

第一次見男友爸媽糗爆！她「大便堵住馬桶」　想幫修又摔碎水箱蓋

26歲工程師慘遭警察「割蛋」！示威被警棍戳下體　睪丸永久摘除

美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

鬼父猥褻女兒　妻竟在法庭上求情「不要處罰他」理由讓法官驚呆

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

喝太多隔天超痛苦！醫師教「2撇步」　酒鬼也能迅速擺脫宿醉之苦

傳Spotify最快本周開始裁員　加入科技業裁員潮

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

第一次見男友爸媽糗爆！她「大便堵住馬桶」　想幫修又摔碎水箱蓋

26歲工程師慘遭警察「割蛋」！示威被警棍戳下體　睪丸永久摘除

美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

鬼父猥褻女兒　妻竟在法庭上求情「不要處罰他」理由讓法官驚呆

只賣咖啡不賣菜　台中第四市場日式太子樓建築成打卡熱點

房客半年沒繳電費！房東急問「能斷電嗎？」　台電解答

勇士17分領先還輸！跌到西區第10　柯瑞：每個人都需要提升

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

徐榛蔚、傅崐萁大年初一宮廟祈福　發送兔年限定福袋賀新

快訊／29歲警被撞死移靈回家了　同事列隊敬禮淚喊：一路好走

再增116例Omicron亞型變異株確診　境外移入「中國+69例」最多

連續13年！徐榛蔚偕傅崐萁慰勉高山警　關切中橫交通疏導勤務

真實案件更殘忍！盤點5部兇殺片　《梨泰院殺人事件》兇手狠刺9刀

過年大魚大肉熱量炸！營養師教飲食3妙招　內臟脂肪不超標

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

美「小台北」10死槍手身分曝　大批警力包圍對峙

加州「小台北」10死案　槍手還想再殺更多人

美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

單親媽靠「爸爸活」卻懷恩客的種　狠棄屍！

一家3口同月同日生　機率僅13萬分之1

人妻爽中8.7億彩券「劈腿尪秒打來示好」

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包

變態男辦百次亂交趴被逮　母出面道歉

美眾院外委會主席示警：烏克蘭淪陷中國將攻台灣

更多熱門

相關新聞

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

印尼一名年輕男子為了求網友「斗內」他課金遊戲，因此將雙親與年邁奶奶當作斂財工具，開直播惡整家人，連對方求饒也不肯放過，最終害得奶奶在鏡頭前尿失禁。而他的行為也引起廣大網友撻伐，甚至有企業家不忍老婦人被虐待，主動表態願意提供工作機會給男子，但卻遭到拒絕。

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

韓教授推Chinese New Year正名農曆年

韓教授推Chinese New Year正名農曆年

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉壞死：必須切掉

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉壞死：必須切掉

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞新年

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面