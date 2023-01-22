直播「阿嬤尿失禁」求斗內！　逆孫為課金遊戲惡整家人

▲男子家人遭到直播虐待卻不敢反抗。（圖／翻攝自TikTok）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名年輕男子為了求網友「斗內」他課金遊戲，因此將雙親與年邁奶奶當作斂財工具，開直播惡整家人，連對方求饒也不肯放過，最終害得奶奶在鏡頭前尿失禁。而他的行為也引起廣大網友撻伐，甚至有企業家不忍老婦人被虐待，主動表態願意提供工作機會給男子，但卻遭到拒絕。

根據《星洲網》報導，印尼近日出現一名男子直播虐待家人，引發議論。從影片中可以看到，他逼迫家人坐在戶外水池中的椅子上，隨後開始用臉盆往家人身上倒水，而家人疑似是因為長期受到虐待，不敢還手也不敢離開，只能繼續坐在鏡頭前，忍受男子的欺凌。

男子在直播中說道，「全都進來看我的直播，我不要流量，只要錢。快斗內我，讓我課金遊戲！」原來該名男子是打算藉由惡整家人，引起網友同情心，並藉此要求觀眾捐錢斗內，讓他可以折現買遊戲裝備。在其中一段直播影片中，他更不顧奶奶的哀求，逼迫她繼續直播，導致奶奶直接在鏡頭前尿失禁。

相關畫面流出後，男子隨即遭到網友撻伐，不過他本人則是毫不在意。一名當地企業家看不下去，馬上拍影片要求男子停止這種虐待式直播，並表示願意提供工作機會給他，讓他有穩定收入。沒想到男子絲毫不領情，不但拒絕他的提議，還反過來勒索對方，要企業家直接匯他2億印尼盾（約新台幣40萬元），這樣他才願意停止惡整行為。