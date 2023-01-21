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來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」：收這麼多年不會回禮？

▲▼新年,紅包。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名人妻因為新年來不及派紅包給沒見面的親戚，結果卻被狂罵沒家教。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新年發紅包給父母或晚輩，是華人長久以來的習俗，不過馬來西亞最近有一名人妻透露，她去年因為大年初三就返回新加坡工作，所以沒有派紅包給來不及見面的親戚，沒想到媽媽竟因此遭親戚狂罵，認為女子收了這麼多年紅包卻沒有回禮「很沒家教」。

綜合當地媒體報導，根據馬來西亞的習俗，成年子女通常會在結婚後才開始派紅包，因此這名剛與丈夫新婚的女子，去年首次經歷了需要派紅包給晚輩的農曆新年。這名人妻透露，由於她與丈夫年初三就需要返回新加坡工作，因此她在馬過年期間，並未來得及見到所有親戚，也就沒有為來不及碰面的小孩留紅包。

不料到元宵節時，女子的母親突然接到一位親戚來電，狂罵母親「會不會教女兒」，甚至還質疑「我都給了你女兒這麼多年紅包，為什麼她結婚了卻沒有給我小孩紅包」。女子表示，親戚為了一封馬幣10令吉（約新台幣70元）的紅包就罵她沒有家教，實在讓她非常無言，還感嘆「不知道這位親戚今年新年又有什麼花招」。

女子的抱怨在網上曝光後，立刻吸引了不少網友的注意，他們紛紛表示無法認同這位親戚的做法，「發紅包只是一種祝福，有或沒有不應該強求」、「傳統是要拜年才有紅包，沒有見面為什麼還要給紅包」，也有人開玩笑道，「還是你轉個1元給他，祝他『一元』復始、萬象更新」。

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