蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉

▲穆薩因弄傷睾丸，未及時就醫，左邊睾丸早已壞死，必須立刻進行切除手術。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞17歲少年穆薩（Irfan Musa）在體育課意外弄傷睾丸，導致該部位長期疼痛，不過由於穆薩未及時就醫，居然忍痛4年後才到醫院檢查，沒想到竟查出他的左邊睾丸早已壞死，必須立刻進行切除手術。

綜合外媒報導，穆薩在TikTok指出，他2019年在高中體育課上練鉛球時，不小心失足跌倒，導致下體被撞傷，痛到無法走路，不過穆薩當時不以為意，以為疼痛感過一陣子就會消失，便沒有及時到醫院檢查。

自此之後，穆薩的生殖器附近就斷斷續續地有種不適感，害他夜不能寐，有時甚至還出現血尿的情況，因此他便到附近診所看診。然而，醫師檢查後仍無法確定他疼痛的原因，因此穆薩以為這只是普通疼痛，4年來便一直默默忍痛。

去年12月的某日，穆薩不小心被同學踢到丹田後痛得倒地不起，於是校方緊急將他送到附近醫院的急診室，經超音波檢查後，才發現他左邊睾丸早已「扭轉」，導致血液無法流通、「蛋蛋」早已壞死，必須立刻動手術切除。

穆薩也在TikTok分享了他躺在病床上，等待被推入手術室的影片，並透露他術後的恢復狀況良好，「但是我現在只剩下一個睾丸了」。少了左邊睾丸的穆薩透露，幸運的是，他的生育功能未受影響，之後還是有機會生兒育女。

穆薩表示，他當時之所以未到醫院進行檢查，是因為他從小就怕打針、不敢看醫生，沒想到最後卻害了自己，因此他希望以自身經歷提醒所有人，一旦發現身體不適，就必須立刻看醫生，不要諱疾忌醫。