壞運退散！兔年這5生肖犯太歲　林務局推「開運行程」

▲花蓮的大農大富平地森林園區花海。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年是兔年，生肖屬兔、雞、馬、鼠、龍的犯太歲，到廟裡安過太歲後，不妨到森林遊樂區走春，適逢春節連假，農委會林務局特別為兔年太歲正沖、偏沖的朋友，推薦適合出遊的國家森林遊樂區，讓大自然為自己淨化身心、帶來好運。

林務局指出，生肖屬兔者，正值太歲之年，會較奔波辛勞，運勢起伏大，建議可到花蓮富源與宜蘭太平山國家森林遊樂區，分別有瑞穗溫泉與鳩之澤溫泉，可以好好療癒一下，洗去一身疲憊，以健康的泉水迎接新年到來。

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林務局說，生肖屬雞者，今年適逢太歲相沖，生活可能較多操勞煩惱，新北市內洞與滿月圓、南投奧萬大與屏東雙流國家森林遊樂區，都擁有美麗的瀑布景色，森林、瀑布與潺潺溪流帶來豐沛的負離子，搭配步行運動提升血液循環，可以有效降低血壓與提升免疫力，還可搭配瑜珈、伸展等活動。

生肖屬馬的朋友，今年運逢太歲沖破，可能容易與家人朋友產生磨擦，墾丁國家森林遊樂區年初一至初七推出「2023新年樂玩趴兔─墾森名偵探」解謎遊戲，歡迎屬馬的朋友與家人好友前往挑戰，增進感情。

生肖屬鼠的朋友，本年遭遇太歲相刑，對外人際關係上可能令人心煩林務局建議，大雪山、阿里山國家森林遊樂區擁有壯闊雲海與美麗的晚霞，可以揪家人好友上山賞景，趕走煩心事。

至於生肖屬龍的朋友，今年害太歲，遇到新推展的工作項目，可能容易產生波折，此時便需要給自己喘口氣的時間，位於花蓮的大農大富平地森林園區，春節期間適逢油菜花季，可徜徉在藍天白雲與縱谷大地之間，迎著微風騎腳踏車，欣賞金黃花海，暫時把工作煩惱拋在腦後。

林務局提醒，除夕當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧與八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住；其餘場域則休園1天。

各森林遊樂區活動與免費接駁車資訊，可至林務局春節連假期活動資訊網頁查詢，詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至台灣山林悠遊網查詢。





▲太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉。（圖／林務局提供）