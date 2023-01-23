想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

▲拜財神廟補財庫是許多民眾新春的重要活動。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新春期間，不少人選擇到財神廟走春，拜財神、補財庫祈求未來一年財運亨通，但你知道財庫要怎麼補嗎？旗山八路財神廟張姓負責人表示，補財庫一定要準備「疏文」，寫下自己的姓名、地址、農曆出生年月日、蓋指印，要燒化的金紙數量等資料，擲筊請問主神是否答應幫忙補財庫，主神應筊就可以燒金紙，完成補財庫。

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▲補財庫要準備「疏文」。（圖／記者陳宏瑞攝）

不少人去拜財神廟時都會補財庫，至於為何要補財庫？張姓負責人表示，以把財庫想像成一個會流動的池塘，每個人天生的池塘大小都不一樣，無法改變，池塘裡的水象徵錢財與福氣，會隨著時運變動，當一個人時運不濟時，財富會不斷流失，「補財庫」為的就是讓池塘的水不要再繼續流失，有「防漏」的含意，補財庫可以使財源廣進、增加事業擴展機會，有的人天生就容易漏財，因此以守財、求平穩為主。

▲拜財神廟補財庫是許多民眾新春的重要活動。（圖／記者陳宏瑞攝）

張姓負責人指出，農曆12月24日是送神日，諸神回到天庭後，要到大年初四才會返回凡間，因此初四是接財神日，民眾可以到財神廟拜拜，然後迎接初五的開工日，但由於現代社會忙碌，因此整個大年初一到十五其實都可以拜財神。

而拜財神廟的重頭戲就是補財庫，補財庫跟一般的「燒香拜拜燒金紙」拜神3步驟不太一樣，補財庫需要「疏文」，疏文要寫上姓名、地址、農曆出生年月日時、蓋指印以及將要燒化的金紙數量。疏文的內容會經由焚香儀式向上天傳達，等於是自己的祈願書，上香祭拜後，對上天請求財神蒞臨、賜福，最後再進行一遍一般的拜神方法，並燒化補財庫的金紙，才算完成補財庫的儀式。