她因男友1舉動覺得怪　在LINE「深處」逮偷吃證據　霸氣轉身網讚爆

▲原PO發現男友偷吃，決定立刻分手並返家。（情侶示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女大生過年前跑去找男友，由於2人已經半個月沒見，她心裡滿懷期待，早早起床梳妝打扮，但出門後跟男友在LINE發生了口角，對方文字冰冷還有怪罪之意，讓她又氣又覺得哪裡怪，直到兩人見面約會到深夜並看完電影後，她拿起熟睡中男友的手機查閱，最後在LINE的「深處」發現偷吃證據。

據了解，女大生在碰面的路途中看到男友傳訊息說，「妳能不能找個確定時間的大眾交通運輸，比如台鐵、高鐵。每次都要在附近找停車位，還不知道妳什麼時候到、要等多久」瞬間炸了，因此2人開始一段小口角，後來女大生決定冷戰，直至到站了才傳訊息跟男友說，「我到了。」

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▲原PO跟男友的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

但其實沿途女大生就發現，男友的文字趨近冷冰冰，她直覺有問題，因此兩人碰面，直到半夜看完電影且男友睡著後，失眠的她決定查看男友手機，「看了一下也沒什麼不對，聊天都很正常，群組也沒問題，搜尋一些寶寶、愛你、吃飽沒等等的關鍵字也沒有異樣，我心想可能他最近壓力很大吧！才會在出來載我的時候，情緒稍稍不耐煩。」

但女大生在關掉手機螢幕前突然靈光一閃！點進LINE的「隱藏聊天室」，她驚呼，「去設定按了按，哇～潘朵拉的盒子在這兒啦！只藏一個對話呢！」女大生按了編輯恢復聊天視窗，看到了『今天她來找我』、『我先封鎖妳』、『等她回去我再密妳』等文字。

▲小三的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

女大生頓時發現，原來男友不耐煩是故意的、吵架是故意的，一切都是預謀犯罪，對小三溫柔細語，對她則大聲問候…女大生先把男友跟小三的對話截圖並傳到自己的手機，接著再把自己的LINE刪除，最後一個華麗轉身收拾行李搭車回家，而男友還在床上呼呼大睡。

女大生把經歷PO上Dcard跟網友們分享，「我拿他的手機把我的賴跟聊天記錄都給刪除了，估計他應該也沒有方式可以找到我的LINE，真的很懶得再聽什麼解釋，辯駁，甚至挽留…一刻都不想多留，我自己搭車回家，在車上打這篇文章的我～分手快樂，喔耶！」

女大生還說，「曾經有人說過，如果你非單時出現了另一個人你卻喜歡上了對方，不要想你該選擇誰，就直接選後來那位吧！但凡足夠愛原本的人，就也看不上後來出現的人。」

對於女大生的理性與處理方式，令許多網友讚嘆並留言，「真的欣賞這種女生 沒什麼糾結和八點檔內心戲，就是踹開渣男、華麗轉身」、「舒爽！通體舒暢！福氣安康」、「垃圾送那個破麻沒差啦」、「恭喜妳不用南北跑了」、「果斷的人就是值得欣賞」。