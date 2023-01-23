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腳突發黑如烏骨雞！ 天冷小心「腳中風」…晚一步發現恐得截肢

▲▼ 寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

▲醫師提醒，天冷當心「腳中風」，肢體恐發黑如烏骨雞，如晚一步發現恐得截肢。（示意圖／高醫提供）

記者賴文萱／高雄報導

天冷小心「腳中風」！高雄先前有一名七旬婦人，左腳突然發生下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，肢體發黑如烏骨雞，就醫才發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞。所幸後續由醫療團隊進行導管介入治療，才避免差點截肢的命運。

腳是人的第二心臟，一般通稱的心血管疾病，包含了心臟血管、腦血管，以及周邊血管疾病等，只是民眾常把周邊血管疾病給忽略了。

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過往因民眾對於周邊血管疾病的認知有限，再加上早期導管的治療效果不佳，且設備不夠精良，最後患者常面臨截肢的悲慘命運，甚至可能因此失去生命。

▲▼ 寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

▲▼老婦左腳「發黑像烏骨雞」，嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

▲▼ 寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

高雄就出現一名「腳中風」的老婦個案，她左腳突然發生下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，肢體發黑如烏骨雞，就醫才發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞。

所幸在發現後，第一時間由高醫醫療團隊進行導管介入治療，團隊藉由機械性血栓抽吸設備及溶栓術，很順利地將急性阻塞的血管搶通，後續再搭配整形外科的完善傷口照護，成功地保住了老婦的左腿。

▲▼ 寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

▲老婦左腳「發黑像烏骨雞」，所幸醫療團隊緊急救治後，順利保命，讓她可以自在行走四方。（圖／高醫提供）

事實上，高醫緊急周邊血管團隊近幾年來成功救治了相當多的上、下肢血管阻塞的病人，讓病人免於被截肢，並保住寶貴的性命。然而，團隊醫師們在門診及住院照護患者時，發現還是有許多民眾對於周邊血管疾病並不了解，以致寒流一來，肢體就常「凍未條」。

醫師提醒，寒流、冷氣團來襲時，若下肢突然出現冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，要留意可能是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞。若進一步出現發黑缺氧警訊，要馬上就醫，否則肌肉組織缺氧6-8小時可能會壞死，嚴重恐面臨截肢命運。

▲▼ 寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

▲高醫去年一月成立24小時緊急周邊血管團隊，是全台唯二提供全天候緊急周邊血管團隊的醫學中心。（圖／高醫提供）

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