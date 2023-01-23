　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

▲▼2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場自2002年申請設置，因為規避環評等爭議，遭到居民強烈反彈，歷經3任縣長仍未取得營運許可。2022年7月21日凌晨，業者企圖進場完成式運轉，與抗爭民眾爆發流血衝突，造成8人受傷送醫，同一天，台中高等行政法院判決居民勝訴，苗栗縣政府未再上訴，9月13日坤輿執照自動失效，反坤輿自救會埋鍋造飯618天抗爭，終於落幕。

2002年1月坤輿公司向苗栗縣政府提出申請設置「乙級事業廢棄物」掩埋場，同年3月取得「同意設置文件」」，場址位於造橋鄉龍昇村一處山坡地，但場址附近約300公尺處，就是灌溉附近農田水源的「龍昇湖」，引發污染水源的疑慮。

坤輿掩埋場申設時為了規避環評，將開發面積限制在1.8公頃以內，卻未將聯外道路納入計畫中，引發爭議。後來環保署雖有加嚴修正廢棄物處理場環評標準，但這些修法卻未對「已核准」的案件做出落日條款，坤輿已在2002年取得的同意設置文件持續有效。

據了解，廢棄物處理場要開張營運，必須經過三道程序：取得「同意設置文件」、提報「試運轉計畫」且完成驗收，最後取得「廢棄物處理許可證」。在傅學鵬和劉政鴻2縣長任內，坤輿均未完成「試運轉」及取得「廢棄物處理許可證」。

2020年12月24日苗栗縣政府批准坤輿公司恢復試運轉，2021年1月4日反坤輿自救會開始在掩埋場大門口搭帳篷、埋鍋造飯，準備長期抗爭，坤輿公司則持續以訴願、訴訟、召開協調會等方式和自救會攻防，也多次爆發衝突，自救會龍昇村村民則用肉身阻擋、誓死捍衛家。

2021年9月13日，環保署修法訂定落日條款，要求坤輿公司必須在2022年9月13日前完成試運轉，才能取得營運許可，否則執照自動失效。

2022年4月1日坤輿再次提出試運轉申請獲得核准。試運轉期間從6月14日至9月11日。

2022年7月21日凌晨，業者15輛卡車要進場遭民眾阻擋，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，警方動員百名警力維安，還是造成8人受傷送醫。同一天，台中高等行政法院判決居民勝訴，苗栗縣府未依法行政，應停止坤輿的土地開發案。

2022年7月27日苗栗縣長徐耀昌宣布，考量社會和諧，不再上訴，在坤輿公司門口留守的自救會成員則繼續堅守到9月13日。

坤輿掩埋場「同意設置文件」在2022年9月15日正式失效，龍昇村反坤輿掩埋場自救會長達20年的抗爭有圓滿結果，歷經618天埋鍋造飯、日夜輪守，也告一段落。

▲▼2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼爆發流血衝突後，警方傳喚17人到案移送偵辦，9人交保，其餘請回。（圖／記者蔡文淵攝）

▲爆發流血衝突後，警方傳喚17人到案移送偵辦，9人交保，其餘請回。（圖／記者蔡文淵攝）

ET快訊
刮刮樂選號秘訣　神人曝「頭獎規律」：就這些數字！
初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得
清境農場「下山救命道」驚見衝擊一幕！　路人狂噴三寶：不識字
掀了就見光死！Lisa「百億瀏海」消失了　林襄認1部位加工過
快訊／1億大樂透獎落「3縣市」　業者驚：看到客人肩膀掛著鳥
4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」　金額曝光驚呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

女看護疏忽害失智婦慘摔　家屬向養護中心追討紅包10萬元

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

婦人加入「投資飆股群組」心動了　警員、行員聯手保住她的150萬

特斯拉男：我爸過世！開槍狂掃G了　疑爆開自動駕駛激戰人妻

重案回顧／沒戴口罩進超商遭阻　紙雕師「3進3出」刺穿店員心臟亡

女毒蟲剛出獄又入監「電風扇藏安毒」　主動交出獲輕判

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

女看護疏忽害失智婦慘摔　家屬向養護中心追討紅包10萬元

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

婦人加入「投資飆股群組」心動了　警員、行員聯手保住她的150萬

特斯拉男：我爸過世！開槍狂掃G了　疑爆開自動駕駛激戰人妻

重案回顧／沒戴口罩進超商遭阻　紙雕師「3進3出」刺穿店員心臟亡

女毒蟲剛出獄又入監「電風扇藏安毒」　主動交出獲輕判

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

藍營重返北桃「春節拚市政」　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水

軟萌兔兔「張嘴打哈欠」瞬間崩壞　咧嘴露齒變身哥吉拉

台灣犯罪故事》先從第二單元看！　李銘忠痞帥演繹劉煥榮

不安太座！黃氏兄弟哲哲「1讚給弟弟1元」　超狂紅包真的送出：流淚過年

提早就業獎助津貼今年起改用簡訊通知　預計3萬人受惠

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

曾捧紅佐藤健、菅田將暉！　《假面騎士》新一代男神「全下海演BL」

他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

Rivian「皮卡休旅」首次撞測就獲好評！IIHS認證是最佳安全首選

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

14歲少女年初一成忌日　騎車與酒駕叔公對撞亡

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

即／彰化員等紅燈　遭毒蟲男高速追撞殉職

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

枉死警搶救半小時難回天！頭部「裂開逾10cm」

老公摩鐵反應不爭氣　短裙辣妹下場慘

即／國3彰化段5車連撞疊羅漢　BMW大7車尾嚴重破損

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

即／彰化警遭毒蟲撞死　父母掩面痛哭認兒屍

更多熱門

相關新聞

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，早上4點57分發生6車連環追撞火燒車事故，造成包括統聯48歲楊姓司機在內2死9傷。楊母得知消息後非常難過，她說在發生嚴重追撞後，兒子立刻開車門讓21名乘客全數逃生；楊男的13歲女兒，昨(22日)深夜在臉書悲痛發文，說父親雖然走了，「但他是個英雄」，並且不得不面對爸爸已經走了的事，強迫自己長大。

國道2死火燒車！　統聯司機讓21名乘客先逃生

國道2死火燒車！　統聯司機讓21名乘客先逃生

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

國道自撞釀2死9傷　酒駕女移送全程不發一語

國道自撞釀2死9傷　酒駕女移送全程不發一語

國道2死事故火燒車原因曝光　衝撞後油箱破裂

國道2死事故火燒車原因曝光　衝撞後油箱破裂

關鍵字：

苗栗坤輿掩埋場重案回顧反坤輿自救會

讀者迴響

熱門新聞

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面