618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

▲2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場自2002年申請設置，因為規避環評等爭議，遭到居民強烈反彈，歷經3任縣長仍未取得營運許可。2022年7月21日凌晨，業者企圖進場完成式運轉，與抗爭民眾爆發流血衝突，造成8人受傷送醫，同一天，台中高等行政法院判決居民勝訴，苗栗縣政府未再上訴，9月13日坤輿執照自動失效，反坤輿自救會埋鍋造飯618天抗爭，終於落幕。

2002年1月坤輿公司向苗栗縣政府提出申請設置「乙級事業廢棄物」掩埋場，同年3月取得「同意設置文件」」，場址位於造橋鄉龍昇村一處山坡地，但場址附近約300公尺處，就是灌溉附近農田水源的「龍昇湖」，引發污染水源的疑慮。

坤輿掩埋場申設時為了規避環評，將開發面積限制在1.8公頃以內，卻未將聯外道路納入計畫中，引發爭議。後來環保署雖有加嚴修正廢棄物處理場環評標準，但這些修法卻未對「已核准」的案件做出落日條款，坤輿已在2002年取得的同意設置文件持續有效。

據了解，廢棄物處理場要開張營運，必須經過三道程序：取得「同意設置文件」、提報「試運轉計畫」且完成驗收，最後取得「廢棄物處理許可證」。在傅學鵬和劉政鴻2縣長任內，坤輿均未完成「試運轉」及取得「廢棄物處理許可證」。

2020年12月24日苗栗縣政府批准坤輿公司恢復試運轉，2021年1月4日反坤輿自救會開始在掩埋場大門口搭帳篷、埋鍋造飯，準備長期抗爭，坤輿公司則持續以訴願、訴訟、召開協調會等方式和自救會攻防，也多次爆發衝突，自救會龍昇村村民則用肉身阻擋、誓死捍衛家。

2021年9月13日，環保署修法訂定落日條款，要求坤輿公司必須在2022年9月13日前完成試運轉，才能取得營運許可，否則執照自動失效。

2022年4月1日坤輿再次提出試運轉申請獲得核准。試運轉期間從6月14日至9月11日。

2022年7月21日凌晨，業者15輛卡車要進場遭民眾阻擋，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，警方動員百名警力維安，還是造成8人受傷送醫。同一天，台中高等行政法院判決居民勝訴，苗栗縣府未依法行政，應停止坤輿的土地開發案。

2022年7月27日苗栗縣長徐耀昌宣布，考量社會和諧，不再上訴，在坤輿公司門口留守的自救會成員則繼續堅守到9月13日。

坤輿掩埋場「同意設置文件」在2022年9月15日正式失效，龍昇村反坤輿掩埋場自救會長達20年的抗爭有圓滿結果，歷經618天埋鍋造飯、日夜輪守，也告一段落。

▲▼2022年7月21日凌晨，坤輿公司意圖強行試運轉，自救會和業者聘用的保全爆發激烈流血衝突，造成8人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲爆發流血衝突後，警方傳喚17人到案移送偵辦，9人交保，其餘請回。（圖／記者蔡文淵攝）