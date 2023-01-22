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社會 社會焦點 保障人權

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒淚崩：約好要一起出去玩

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導　

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，早上4點57分發生1大客+5自小客車追撞火燒車事故，釀2死9傷。統聯48歲楊姓駕駛載著21名乘客北上，發生追撞後楊男立刻開車門讓乘客全數逃生，自己要離開時被門夾住腳命喪火窟，楊男的母親及女兒聞訊後崩潰痛哭，女兒還說本來父親約好要帶她出去玩，淚喊「他以後就沒辦法跟我一起出去玩了」。

▲▼統聯駕駛火燒車亡，母親以及女兒接受採訪。（圖／記者蔡文淵攝）

▲統聯駕駛火燒車亡，母親以及女兒聞訊後崩潰痛哭。（圖／記者蔡文淵攝）

楊男的母親指出，兒子都很乖，開車前沒有熬夜，離婚後辛苦賺錢養家，今天早上7點多接到消息，就帶著13歲的孫女趕來現場，兒子開客運已經6年左右，平時跟女兒相依為命。

▲▼統聯駕駛火燒車亡，母親以及女兒接受採訪。（圖／記者蔡文淵攝）

▲統聯駕駛女兒說，本來約好跟父親一起出去玩，以後已經沒機會了。（圖／記者蔡文淵攝）

楊母還說，有聽到殯儀館的員工告訴她，說事發當時車上乘客都有成功逃離，兒子有把門打開讓乘客下車，但是兒子要下車時，腳跨出來門被夾住無法逃生，導致車輛起火後身陷火窟，被燒得面目全非。

楊男的女兒說，父親大部分都早上的車，出門上班時通常她都還在睡覺，還跟父親約定好只要考試成績好，就要帶她出去玩，沒想到前一晚還有一起出門買東西，今天就天人永隔，爆哭淚喊「他以後就沒辦法跟我一起出去玩了」。

▲▼初一火燒車2死。（圖／記者蔡文淵攝）

▲初一火燒車釀2死9傷。（圖／記者蔡文淵攝）

回顧案情，今晨國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，酒後駕車行經該路段失控停於車道，衍生到後面5部車連續追撞起火，導致憾事發生。

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