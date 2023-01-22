國道自撞釀2死9傷！酒駕女被問「喝了多少酒」反應曝

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，早上4點57分發生1大客+5自小客車追撞火燒車事故，釀2死9傷。警方初步研判為陳姓女子酒駕失控停於車道，衍生追撞起火導致憾事發生，陳女偵訊完之後，目前移送國道第二大隊刑事組覆訊，媒體詢問「為什麼要酒駕」、「喝了多少酒」，她則是低頭沉默不發一語。

▲陳姓女子偵訊完之後，目前移送國道第二大隊刑事組覆訊。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳女被媒體問「喝了多少酒」時不發一語。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今晨國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

▲初一火燒車釀2死9傷。（圖／記者蔡文淵攝）

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，酒後駕車行經該路段失控停於車道，衍生到後面5部車連續追撞起火，導致憾事發生。

目前酒駕的陳女在偵訊完之後，移送國道第二大隊刑事組覆訊，面對媒體詢問「為什麼要酒駕」、「喝酒之後有休息嗎」、「喝了多少酒」陳女低頭沉默不發一語。