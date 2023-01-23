客運司機留13歲女天人永隔　母：他第一時間開門讓21名乘客逃生

記者張靖榕／綜合報導

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，大年初一清晨發生連環追撞火燒車事故，造成包括統聯48歲楊姓駕駛在內2死9傷。楊母得知消息後非常難過，她說在發生嚴重追撞後，兒子立刻開車門讓21名乘客全數逃生，自己卻因被夾住腳而卡死車內。司機女兒悲痛，原本和爸爸約定好一起出去玩，如今卻天人永隔。

▲初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）

案發後，楊姓駕駛的母親及女兒聞訊痛哭，母親指出兒子開車前並沒有熬夜，離婚後辛苦賺錢養家，卻在大年初一早上7點多接到噩耗，她立刻帶著13歲孫女趕到現場。

楊男開客運至今約6年，離婚後和女兒相依為命。楊男女兒表示，父親大多出早上的車，出門時她通常都還在睡覺，父女倆原本約定只要她考試成績好，就帶她上台北玩，沒想到除夕還一起出門買東西，大年初一就沒了父親，讓她難過痛哭「他以後就沒辦法跟我一起出去玩了」。

▲▼統聯駕駛火燒車亡，駕駛母親及女兒悲痛，肇事酒駕女交保。（圖／記者蔡文淵攝）

楊母說殯儀館員工告訴她，事發當下兒子立刻把車門打開，才讓全車乘客及時下車，但當兒子要下車時，腳跨出來卻被車門夾住導致無法逃生，隨後車輛起火，被燒得面目全非。

回顧案情，今晨國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，酒後駕車行經該路段失控停於車道，衍生到後面5部車連續追撞起火，導致憾事發生。

警方後續依過失致死將46歲陳女移送偵辦，22日下午複訊後依觸犯公共危險、過失致死以及毀損罪20萬元交保，其餘3位駕駛無保請回。