原因曝光！國道「統聯撞轎車」火燒車2死　後油箱破裂延燒

▲國道火燒車2死，消防局初判是衝撞後油箱破裂起火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導



大年初一(22日)早上4點57分，國道一號苗栗─頭屋段發生1大客+5自小客車追撞火燒車事故，釀2死9傷。苗栗消防局火調鑑識後初判，可能是油箱破裂引起火燒車，再燒到後面的遊覽車。

▲車禍當下高速衝撞，衝撞後導致油箱破掉。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局指出，該起事故造成2死9傷，火燒車的原因可能是油箱破裂引起，因為車輛被從後方撞擊油箱位移，車禍當下是高速衝撞，衝撞後導致油箱破掉，有其他高熱時就整個燒起來，再燒到後面的遊覽車。

▲統聯及一輛自小客車起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不急當場喪命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今晨國道國道一號北上127公里、苗栗─頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及一輛自小客車起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不急當場喪命，造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車失控停於車道，衍生到後面5部車，造成連續追撞起火，導致憾事發生。