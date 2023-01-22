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兔年新春初一　雲林縣長張麗善祈福發福袋民眾排隊合影

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

初一早、初二早！新春大年初一雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利，現場洋溢年節氣氛，雲林縣政府新聞處說明，明、後兩天縣長張麗善還會到褒忠、麥寮、台西、北港等地廟宇參拜並發送福袋。

雲林縣長張麗善表示，一早看到這麼多鄉親虔誠上香祈福，她也祈求新的一年國泰民安、風調雨順，所有鄉親都身體健康、平安幸福，未來縣府會推動更多福國利民的政策，希望鄉親們能繼續支持縣府團隊。

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，今年的福袋由雲林科技大學設計學院杜瑞澤院長團隊以剪紙藝術設計，呈現出玉兔懷抱好彩頭的立體兔形福袋，福袋上亦刻印雲林特產文旦與醬油，象徵雲林這塊充滿特色的土地，在兔年要迎來好彩頭，且好彩頭上鑲著1元硬幣，更代表著新的一年「一元復始，萬象更新」的願景。

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾巧遇縣長張麗善，開心地拿起手機一起合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年縣府特別規劃雲北、雲中、雲南3條免費觀光接駁車路線，初三至初七每天上午8時至下午4時以雙向對開方式行駛，沿途停靠文化館舍、觀光工廠、特色景點，希望民眾來雲林「走春」祈福，也到縣內各景點走走，看看雲林的好山好水。

副縣長謝淑亞表示，雲林也是農業大縣，來這裡可以吃當季、吃當地，品嚐到許多好滋味，希望鄉親發揮雲林人的熱情，歡迎親朋好友來到雲林遊玩，感受雲林的美好。消防局長林文山、計畫處長李明岳、新聞處長卓宜姿等人均一同與縣長發送兔年福袋，祝福鄉親兔年行大運。

▲雲林縣長張麗善連趕斗南鎮、虎尾鎮、斗六市地區共19間宮廟、天主堂參拜祈福並發送兔年福袋，吸引不少民眾排隊領福袋沾喜氣求吉利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府新聞處說明，明、後兩天縣長張麗善還會到褒忠、麥寮、台西、北港等地廟宇參拜並發送福袋。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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