睽違2年人潮爆發　西螺福興宮湧25萬信眾祈福搶頭香

▲西螺福興宮旺兔年，除夕初一湧入25萬人次祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

旺兔年農曆大年初一，華人民間信仰習俗中，不少民眾會在今天起一大早到宮廟上香，祈求新的一年平安、健康又順利後，再到親友家拜年。有三百餘年歷史的雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香約25萬人潮。

今日大年初一凌晨零時一過，開啟廟門讓信眾插頭香祈福，陸續湧進虔誠上香膜拜的信眾，廟方估計從初一凌晨子時開廟門後，湧入約25萬人次祈福人潮。西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福，信眾排隊等候祈福，廟內整天擠滿上香、點燈人潮，祈求媽祖保佑新的兔年心想事成。

▲雲林縣長張麗善、縣議員李明哲、廖偉晴一同前往西螺福興宮向鄉親拜年。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，估計除夕夜到初一凌晨開廟門後，湧入約25萬次人潮，廟內外祈福人潮，擠得水洩不通，初一早鄉親行春拜拜，福興宮於上午10點準時發送和臺灣吧Taiwan Bar聯名「錢兔無量穗穗平安紅包」，民眾只要在初一至初四間完成「錢兔無量」濾鏡拍照打卡 ，就可以獲得，每日限量800份的開運紅包。

▲西螺福興宮西螺福興宮與初一到初三皆有街頭藝人駐點演出爵士鼓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善除夕夜前往福興宮發放福袋，張麗善表示，很開心能再度到西螺福興宮與鄉親齊聚一堂搶頭香，每年除夕鄉親在團圓飯後即前來祈求太平媽庇祐，我也請求媽祖加持讓我們經濟產業都可以農工商科技並進，也希望教育整個社會福利基礎建設都符合民眾需求。

▲西螺福興宮於上午10點準時發送和臺灣吧Taiwan Bar聯名「錢兔無量穗穗平安紅包」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廟方表示，西螺福興宮與初一到初三皆有街頭藝人駐點演出爵士鼓，初四還有川劇變臉、魔術演出，歡迎大家一起來西螺行春拜拜，感受年味與西螺人滿滿的熱情相待 。

▲雲林西螺福興宮除夕初一湧入25萬人次祈福，將廟前廣場擠得水泄不通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）