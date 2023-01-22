西螺福興宮搶頭香　「汐止阿信」奪得人生首次！

▲西螺福興宮搶頭香由來自汐止的陳信宏奪得好彩頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟每年除夕夜均按往例辦理搶頭香，近年因疫情影響停辦，相傳搶得頭香神明會特別眷顧，保佑心想事成，今年恢復活動，2023年頭香得主將獲得匾額、現金獎，加贈太平媽陶瓷公仔與文創商品。初一零時準時開廟門，由來自新北汐止區的陳信宏（30歲）奪得好彩頭。

西螺福興宮太平媽祖廟，除夕夜舉辦「2023逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，廟方依例在除夕夜10點30分關閉廟門，代表「虎」年已結束，廟埕前聚集許多民眾守歲等待「兔」年到來，廟方準備上千顆「祈福氣球」，讓民眾寫下兔年新希望後，一起施放升空，將來年新希望直達天聽。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘頒發頭香狀元匾額及獎金8888元。（圖／記者蔡佩旻攝）

至於除夕夜搶頭香活動，大年初一零時在倒數聲結束，福興宮廟門大開，瞬間湧進搶頭香人潮，最後由來自新北汐止區30歲的陳信宏搶得頭香，他表示，今年是第1次參加，人生首次搶到頭香。癸卯年年科頭香陳信宏與天團五月天主唱陳信宏同名，他表示腦筋一片空白，沒有特別準備，衝就對了。

陳信宏說，昨日就來到西螺鎮，特地來參加福興宮新春活動，身上穿著西螺福興宮2023年最新款冬季外套，購入後隨即穿上並參加搶頭香活動，被問及新年有何新願望，他說，沒有特別的願望，就祈願大家身體健康，並表示明年還要再來參加。

西螺福興宮董事長楊文鐘頒發頭香狀元匾額及獎金8888元，並表示，搶頭香活動後接續發放8800枚美金紅包給參拜祈福的民眾。

▲西螺福興宮施放高空煙火後緊接著開廟門搶頭香。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮補充說明，2023年西螺媽祖迎春燈會燈廊再加碼，擴增4千盞延伸東市場路段，浪漫又氣派，從初一到初四廟埕佈置媽祖轎讓民眾鑽轎底祈平安，而廟前延平老街擺設有螺陽農特產市集大街；元宵節當天晚上將會有猜燈謎摸彩晚會，民眾可來體驗提燈遊街慶元宵。

▲西螺福興宮周圍燈廊浪漫蔓延4公里。（圖／記者蔡佩旻攝）