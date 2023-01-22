年夜飯毀了！屏東某餐廳「2小時上5道」　他被長輩罵爆：菜還沒熟

▲餐廳2小時只上了5道菜。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

年夜飯被毀了！一名男網友發文表示，他們明明已經提前訂餐也付訂金，結果到現場時，卻遲遲等不到餐點上桌，2小時只吃到5道。貼文曝光後，就讓不少網友也傻眼表示，「永久黑名單」、「做不出來就別賺年菜錢」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，直呼「好好一個年夜飯就被他們毀了！」他們已經提前2個月向屏東某餐廳訂餐，且已經付過訂金，結果餐點遲遲沒來也就算了，上桌的菜不是沒熟就是不好吃，「10道菜等了2小時只上來5道」，後來他們決定提前結帳，結果連金額都算錯。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒那人手卻接單的後果，然後再出來道歉明年會改」、「吃了幾年的餐廳後，現在年夜飯還是在家吃了，比較輕鬆也比較好吃」、「曾經過年出去餐廳吃飯，餐廳忙到根本趕不出來，還一直收客」、「今年年菜問題好像不少喔」、「大家都要回家過年，新春期間，人手一定不夠」。

原PO也在留言處表示，這家是他們吃習慣的店，沒想到卻失算，這次為了烤雞而去，卻遇到這樣的狀況，「真的被長輩罵死了！」他也觀察現場情況，「我看人手應該不少，感覺是內場很亂」。

▲其他人也留言抱怨。（圖／翻攝自Google評論）

留言處也有苦主表示，「我也是訂位了還等了半小時，座位被搶走，一個小時只上了5道菜，還沒上完菜給我上甜點」。查看Google評價，也有網友留言直呼「全家敗興而歸」，餐點一直遲遲出不來，等了2小時結果菜色差勁；另名網友也表示，他們已經先訂了烤雞，結果等到最後一刻都沒出餐，反倒是「出過的菜一直重複上」。

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電店家，服務人員表示，老闆目前生病、臨時住院，所以才會比較亂，加上這兩天實在太忙，廚房才會有點來不及做餐點。不過她也強調，該客人點的合菜加飲料費用原本是4040元，經協調只收了3910元，目前有和客人繼續處理中，詳細情況仍待老闆出院才能說明清楚。