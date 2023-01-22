身分證有「2數字」幸運領紫南宮錢母　父子檔都中雙雙獲獎

▲一家四口一早從桃園南下走春，就聽到廟方廣播獲獎資格，開心領得錢母。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投竹山紫南宮今(22日)宣布，身分證後2碼為「11」者，今天下午4點前，可憑證至紫南宮借還金服務中心領取兔年錢母套組。有民眾從桃園南下走春，聽到廟方廣播獲獎資格，開心領得錢母，還有一對父子身份證末碼都是11，雙雙獲獎。

紫南宮指出，今年因應疫情始舒緩且返鄉之人數眾多來往密集，恐再釀新一波疫情，因此採取不定時發放兔年錢母，今天以廣播方式說出一組2位數字，只有信眾身分證號碼末碼2位數字為「 11」者，就可至服務中心領取兔年錢母套組。

▲年輕爸爸(右)和小孩身份證末碼都是11，雙雙獲獎。（圖／紫南宮提供）

有一家四口今天早上從桃園南下走春，恰好聽到廟方廣播獲獎資格，開心領得錢母；另外還有一對陳姓父子，身份證末碼都是11，雙雙獲獎。

廟方表示，紫南宮錢母是以銅幣再鍍上純金、純銀並搭配兔型生肖做為設計構念，銅幣各再鍍上純金、純銀兩顏色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩有發財之意，圖騰則以土地公聖像、玉兔及牡丹花作為設計主軸，運用代表富貴的牡丹花為襯底，旁再佐以兩個金元寶，金兔年錢母不僅迎春開新運還能好運成雙。

紫南宮希望金兔年能帶給所有信眾們，不管在工作、事業、家庭上所有的努力，皆能順順利利、平平安安，好運成雙喜事成對，一路長鴻強強滾。