快訊／郭台銘板橋參香引「暴動」　粉絲爭握手喊選總統

記者呂晏慈／新北報導

今天是大年初一，鴻海集團創辦人郭台銘22日中午與家人一起，前往新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福。《ETtoday新聞雲》現場直擊，民眾聽聞郭台銘前來，不顧拿著點燃的線香，湧上前去爭搶著與郭握手，還有爸爸高高抱起小孩問：「有沒有看到財神？」而郭於接雲寺參香致詞後，更有兩名女性粉絲大喊，「郭董選總統！選總統！」

▲郭台銘今天上午前往板橋參香。（圖／記者陳煥丞攝）

今天包括新北市長侯友宜、郭台銘、民進黨主席賴清德、板橋在地立委羅致政、張宏陸都分別前往慈惠宮及接雲寺參香祈福。

▲郭台銘前往板橋參香，支持者萬頭鑽動，搶著握手、合照留念。（圖／記者呂晏慈攝）

郭台銘約於上午10點57分抵達慈惠宮，立即引發民眾暴動，不少支持者湧上前去，爭搶著與郭台銘握手、自拍，場面盛大；而郭台銘約於11點半左右轉赴鄰近的接雲寺，從入口開始就有民眾高呼「總統好」、「選總統」，而在郭參香過程中，一名上午向侯友宜下跪陳情的女性民眾再度在神壇面前跪拜，說「郭老闆我有事求你」，但因高低落差，郭並未注意到這名民眾。

郭台銘在慈惠宮致詞時透露，「我是媽祖廟阿銘！1950年10月18日早上我在這裡出生的，每年都回來拜媽祖廟、慈惠宮，我在這出生、我在這長大，這裡的所有鄉親都是我的好朋友、好鄰居」。

郭台銘也說，很高興今天能夠回來慈惠宮，昨天除夕吃團圓飯四代同堂，他有5個小孩、8個孫子一起吃團圓飯，感謝慈惠宮保佑，希望能保佑所有國人兔年鴻兔吉祥、風調雨順、國泰民安。

此外，新北市議員林金結受訪透露，郭台銘辦公室是在年前打電話來，希望協助過年發放紅包200元，上面署名總隊長王金平義消總隊長，總顧問是郭台銘，他身為義消副總隊長負責安排。他說，郭台銘往年大年初一都會來板橋慈惠宮，帶著家人拜媽祖，這兩年因為疫情關係沒發放紅包，今年發放200元紅包給民眾及義消，希望鴻兔大展、大展鴻圖，希望台灣能走出困境，人民走出貧窮。

▼郭台銘配戴中華民國國旗帽子參香。（圖／記者陳煥丞攝，下圖同）