到新北拜廟未見侯友宜？　朱立倫：知道他有很多行程

▲國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安到龍山寺參拜。（圖／朱立倫辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安22日大年初一到台北艋舺龍山寺參香，針對稍後到新北市拜廟卻未與新北市長侯友宜碰面，朱立倫表示，自己已於21日與侯友宜通電話、互道新年恭喜，「我知道他今天有很多、很多行程」，所以就不用讓侯友宜趕來趕去了。

朱立倫22日上午9時與蔣萬安一同到龍山寺參香，被問到除夕夜如何度過、是否有小賭一下？朱立倫表示，他有買公益彩券、刮刮樂，與家人一方面做公益，一方面賭賭運氣，最重要的是家人團聚；而大年初一到宮廟參拜，最重要是祈求國泰民安、風調雨順，台灣人民過好日子。

朱立倫指出，自己今天陪同蔣萬安，也希望台北市政在蔣萬安帶領下能夠突飛猛進，讓民眾感受到新人新政新氣象，加上疫情過去後，祈求大家能平安健康，國民黨要不斷努力走對的路、提對的人，堅持團結努力、無私無我，一定能夠獲得台灣人民的認同。

至於現場蔣萬安人氣非常旺，似乎超越所有政壇明星？朱立倫說，蔣萬安是非常優秀的台北市長，也是未來國民黨的希望，盼對方持續努力獲得大家肯定。

另外，關於10時要到新北市林口竹林山觀音寺，卻沒有跟侯友宜同台，是否覺得對方沒盡到「地主之誼」？朱立倫回應，自己擔任過8年新北市長，所以也是「地主」，並回去跟老朋友聚聚；自己已於21日除夕和侯友宜通電話，互道新年恭喜，「今天不麻煩他。」

朱立倫提及，他知道侯友宜有很多、很多行程，自己擔任過地方首長，加上新北市非常大，所以別讓侯友宜趕來趕去，稍後到竹林山觀音寺參拜後，就會再去桃園，盼赴曾服務過的地方和信仰中心為全民祈福。