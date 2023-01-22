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走春！「2023花在彰化」初一登場　綠能裝置藝術盼順來風電

▲2023花在彰化活動於大年初一正式登場▼ 。（圖／彰化農業處臉書）

「2023花在彰化」正式於大年初一登場。（圖／彰化農業處臉書，點圖可放大）

記者陳弘修／綜合報導

今天是農曆大年初一，曾被交通部觀光局票選為春節十大必遊景點的彰化縣，兔年所舉辦「花在彰化」活動正式在22日於溪州公園登場，預定一直持續到2月5日元宵節。除了彰化的花卉之美，此次的動靜態活動也有綠能業者共襄盛舉，以「海峽離岸風場 ‧ 順風來電」為主題，利用100%可回收的鐵製結構搭配當地植栽點綴，打造兼具綠意與綠能元素的花藝展區。

彰化縣的花卉（含切花、苗圃、盆花、球根等）種植面積占全台38％，全台花卉幾乎每三朵有一朵來自彰化，主要以田尾為中心，擴散永靖、溪州、田中、埤頭等鄉鎮，也形成獨特的花卉聚落，因此彰化縣也被譽為全台最大的花卉集散地，不論種植面積、歷年產量產值幾乎都居全台之冠。

根據彰化縣政府的規劃，今年的「花在彰化」活動，除了有開幕與元宵閉幕歌舞演出，活動期間還有鯊魚競賽機飛行表演、千人食光野餐、農業體驗和園藝手作DIY等課程。

農業處表示，彰化是花的故鄉，希望宣傳彰化花卉之美增加花卉銷售與行銷通路，更希望透過農特產品區規劃銷售友善環境耕作的農特產品，推廣食品安全的重要性，今年防疫政策鬆綁，春節出遊潮可期，縣府歡迎民眾攜家帶眷到溪州公園走春賞花。

▲新年「順風來電」！海峽離岸風場風能暨環境教育展 「2023花在彰化」熱鬧登場。（圖／天豐新能源提供、臉書）

▲海峽風電公司在「花在彰化」活動中打造兼具綠意與綠能元素的花藝展區。（圖／天豐新能源提供）

在此次的活動中，由天豐新能源與本土開發商力麗集團合作成立的海峽風電公司也舉辦了「風能暨環境教育展」，透過將風能流動意象與再生能源知識融入展場設計，打造兼具綠意與綠能元素的花藝展區，現場也規劃了為期兩天的「順風來電 - 親子闖關遊」，藉由遊戲互動讓民眾與遊客有結合藝術、生態和綠能新知的春遊體驗。

天豐新能源董事長王雲怡表示，海峽離岸風場位於彰化芳苑外海，是政府公告的第28號場址，離岸約14公里以上，共獲配600MW的開發權，目前正積極籌備施工前的相關作業，今年很高興參加「2023花在彰化」企業佈置活動，採用彰化當地花農用心栽種的植物，並透過展場設計與環境教育活動推廣風能與生態知識，結合花藝與風能意象，祝福鄉親朋友新的一年豐收圓滿。
在環境教育活動內容設計上，現場也安排了多項互動體驗，包括：1月28日「百人彩繪風機活動」，由現場藝術助教免費指導民眾在風機模型上使用壓克力顏料恣意揮灑創意；2月5日「台灣自然研究學會EIET遊戲解說營」，規劃六項精彩的海洋生態與再生能源知識遊戲，同時，在活動當天完成指定任務，也可獲得特製風機餅乾與「順風來電新年賀卡」。

另外，展區現場也有以100%可回收的鐵製品作為主要結構，結合風能概念與在地花藝特色打造絕美打卡景點，透過可隨風轉動的風機裝置藝術設計，將海上風機意象具體帶到民眾面前。

▼風機裝置藝術。（圖／天豐新能源提供）

▲新年「順風來電」！海峽離岸風場風能暨環境教育展 「2023花在彰化」熱鬧登場。（圖／天豐新能源提供、臉書）

▼2023花在彰化活動訊息

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