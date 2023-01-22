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大陸 大陸焦點 特派現場

抖音股權變！資本400萬小企業成立20天　掌控4億大公司

▲抖音。（圖／CFP）

▲張一鳴退出中國抖音股東行列。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

「字節跳動」旗下短影音平台「抖音」近日出現股權變更，字節跳動創辦人張一鳴已退出中國抖音公司股東行列，取得抖音近99％股份的，則是成立才不到一個月的廈門小企業「星辰啟點科技有限公司」，出現資本額僅100萬人民幣（447萬元）的小企業，卻掌控了資本1億元（4.47億元）大公司的荒誕現象。

中國大陸財經媒體《鳳凰網》旗下自媒體平台20日披露掌控抖音的新公司，根據「天眼查App」資料顯示，抖音先前名字為字節跳動有限公司，成立於2016年5月，註冊資本額為1億人民幣，法定代表人、執行董事、經理都是字節跳動現任董事長張利東，直到2022年5月才變更為現名「抖音有限公司」。

不過資料顯示近日發生工商變更，張一鳴退出抖音有限公司股東行列，新增股東則為廈門「星辰啟點科技有限公司」，持股高達98.91％，張利東只持有剩下1.19%股份。神秘的「星辰啟點科技有限公司」，不過才於2022年12月30日成立，至今不到一個月，資本額也僅有100萬元人民幣。

抖音有限公司投資的企業包括，今日頭條有限公司、北京抖音信息服務有限公司、北京量子躍動科技有限公司等。

這項變更在微博引起網友討論，「這是要潤嗎」、「真的是打江山易守江山難啊」、「100萬的公司控制1個億的公司，1個億的公司如果申請破產，找到主體控股企業，追責最大額度為100萬，這個100萬的企業找人代持已經是常識」、「個人持股轉為公司持股，投機分子脫離責任的慣用伎倆。」

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