　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抖音傳進軍網約車領域　知情人士：沒有推出打車平台計劃

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸短影音霸主抖音去年底傳出可能跨入網約車領域，透過第三方出行服務商，構建自己的出行業務生態。不過，根據陸媒從多個管道了解，抖音沒計劃打造自己的叫車平台，而讓出行服務商入駐，則是早在2019年就已經開放。

最早傳出的消息，是稱抖音近日開放交通出行服務的平台服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車／網約車、順風車／拼車、出租車等，有計劃通過第三方出行服務商，構建自己的出行業務生態。

不過，根據《澎湃新聞》報導，抖音開放平台的相關負責人明白否認了此消息，並強調，實際上對出行行業的服務商入駐於2019年就已經開放，抖音開放平台也持續推進各行業／類目的開放合作，「各行業／類目如果有開發者入駐，服務由開發者提供，抖音開放平台只是提供相關工具並做好平台監管。」

接近抖音的知情人士也說，抖音自己沒有做叫車平台的計劃。

值得注意的是，去年以來，大陸互聯網巨頭紛紛盯上了網約車市場，美團打車在2019年5月下架後，在去年再次重啟打車業務，並推出聚合打車平台「美團打車App」；高德地圖App內目前也上線了聚合多家出行服務商的打車業務。

甚至，連華為、騰訊等也開始探索出行業務佈局。華為採用聚合打車模式上線了「Petal出行」，截至目前，該服務僅支持北京、南京和深圳三座城市。騰訊則在廣東地區率先與「如祺出行」合作，上線打車業務。

ET快訊
ØZI生氣了！　師弟1舉動直接踩他地雷：想到就有氣
台中BMW停路中睡著！警狂敲破窗　駕駛怒了氣噗噗
情侶刮3張就中100萬！　彩券行老闆「奔ATM提款發錢」
女兒大喊：有梅花鹿在我們家！　衝出房驚喜畫面曝
恐怖畫面曝！26歲騎士「詭異一路歪」　飛墜橋下慘死
主管撂話「年終拭目以待」！妹子見入帳數字臉垮：比沒有還污辱
恐怖大規模踩踏！　大量球迷湧入已4死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抖音傳進軍網約車領域　知情人士：沒有推出打車平台計劃

夫妻沒錢裝潢「帶3娃住毛坯房」掏光積蓄：交房租不如還貸款

陸舉行春節團拜會　習近平向港澳台同胞拜年：牢牢把握兩岸主動權

暴雪禁止「居住在中國的玩家」參加爐石傳說賽事：港澳台可以參賽

農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

人妻回老家過年！發現「婆婆用新房養雞」當場傻眼　網戰翻

零下50度「大寒」！　黑龍江漠河創54年來新低溫紀錄

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

抖音傳進軍網約車領域　知情人士：沒有推出打車平台計劃

夫妻沒錢裝潢「帶3娃住毛坯房」掏光積蓄：交房租不如還貸款

陸舉行春節團拜會　習近平向港澳台同胞拜年：牢牢把握兩岸主動權

暴雪禁止「居住在中國的玩家」參加爐石傳說賽事：港澳台可以參賽

農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

人妻回老家過年！發現「婆婆用新房養雞」當場傻眼　網戰翻

零下50度「大寒」！　黑龍江漠河創54年來新低溫紀錄

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

搭星宇航空聽機長廣播　他秒喊「是張國煒」想衝駕駛艙！真相笑翻

擁有26公分巨雕！男瘋狂一夜情卻找不到真愛　嘆：女人都只想試車

ØZI生氣了！　師弟1舉動直接踩他地雷：想到就有氣

財神爺助陣　陳亭妃、陳怡珍快閃菜市場拜年

南韓買房「這1點」狂贏台灣！　人妻加碼讚：幾乎附車位

鄭明典曝「院長偶爾一早來電問天氣」　感謝蘇貞昌支持氣象局經費

與16歲少男買賣手機　「第1次給阿姨好不好」女伸手亂摸這下慘了

老司機都在偷拍！台版九號房分潤模式曝　檢警追神秘人老馬

擦紅唇招好運！3款經典不退流行　Dior #999是幸運符碼、嬌蘭超顯白

紫南宮去年募1456萬CC熱血　春節初四以後可捐血換兔年錢母

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

大陸熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢 法院判：該還！

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

他遇「世紀大塞車」22小時前進2公里

自由行遇上「世紀大塞車」 3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

人面兔花燈被下架！家長：孩子嚇哭了

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

男童發燒以為確診　竟自鎖房間隔離

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

學校被霸凌　女童直播「昏迷挑戰」窒息死

學校被霸凌　女童直播「昏迷挑戰」窒息死

阿根廷12歲女童米拉格(Milagros Soto)被人發現在家進行TikTok昏迷挑戰(Blackout Challenge)時，窒息死在房間中，手機上還正在直播著畫面。家屬透露，米拉格疑似在學校遭到霸凌，認為有人強迫她才會進行危險挑戰。

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

學抖音網紅拖鞋放超商鮮食櫃　男自曝「低能」

學抖音網紅拖鞋放超商鮮食櫃　男自曝「低能」

又有2州封禁TikTok　全美增至16州

又有2州封禁TikTok　全美增至16州

他列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷綠營若垮台因這「狠男人」

他列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷綠營若垮台因這「狠男人」

關鍵字：

抖音網約車打車

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面