抖音傳進軍網約車領域　知情人士：沒有推出打車平台計劃

▲抖音。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸短影音霸主抖音去年底傳出可能跨入網約車領域，透過第三方出行服務商，構建自己的出行業務生態。不過，根據陸媒從多個管道了解，抖音沒計劃打造自己的叫車平台，而讓出行服務商入駐，則是早在2019年就已經開放。

最早傳出的消息，是稱抖音近日開放交通出行服務的平台服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車／網約車、順風車／拼車、出租車等，有計劃通過第三方出行服務商，構建自己的出行業務生態。

不過，根據《澎湃新聞》報導，抖音開放平台的相關負責人明白否認了此消息，並強調，實際上對出行行業的服務商入駐於2019年就已經開放，抖音開放平台也持續推進各行業／類目的開放合作，「各行業／類目如果有開發者入駐，服務由開發者提供，抖音開放平台只是提供相關工具並做好平台監管。」

接近抖音的知情人士也說，抖音自己沒有做叫車平台的計劃。

值得注意的是，去年以來，大陸互聯網巨頭紛紛盯上了網約車市場，美團打車在2019年5月下架後，在去年再次重啟打車業務，並推出聚合打車平台「美團打車App」；高德地圖App內目前也上線了聚合多家出行服務商的打車業務。

甚至，連華為、騰訊等也開始探索出行業務佈局。華為採用聚合打車模式上線了「Petal出行」，截至目前，該服務僅支持北京、南京和深圳三座城市。騰訊則在廣東地區率先與「如祺出行」合作，上線打車業務。