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星宇航空「1月開航河內、宿霧」　飛日也增2航點！每日1班飛航

▲▼星宇航空於今年1月13日開闢河內航線。（圖／星宇航空）

▲星宇航空從去年下半年到今年開闢不少新航點，包括沖繩、札幌、河內、宿霧。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

迎接2023年，各大航空公司紛紛開闢新航線，也陸續增班、復飛航點。星宇航空已於今年1月13日開闢河內航線、1月17日開闢宿霧航線，另去年也已開航沖繩、札幌兩大航線，並復飛越南峴港航線。

星宇航空台北-河內航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。

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▲▼星宇航空於今年1月13日開闢河內航線。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空於今年1月13日開闢河內航線。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空於今年1月13日開闢河內航線。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，台越兩地的商務往來十分頻繁，其中文化中心河內更是越南首府及北部第一大城，為經貿及旅遊的重鎮。有鑑於越南當地疫情在今年下半年已獲得良好的控制，且台越兩地入境規定持續放寬，星宇航空選在此絕佳時機開闢河內航線，期望為往來兩地的台商及旅客帶來高品質且安心的飛航體驗。

河內市區歷史文物豐富，名勝古蹟遍佈，加上獨特的美食文化讓河內一直是國人至越南旅遊的最佳旅遊城市，具有絕美海景、被列為世界遺產的下龍灣，如古色古香、充滿故事的還劍湖；歷史文化下華麗的聖約瑟夫天主堂（河內大教堂）；還有融合法式文化而成的獨特美食，如烤肉米線、鱧魚鍋、雞蛋咖啡以及越式法國麵包三明治等。

星宇航空表示，繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航沖繩、札幌，每日一航班，另也同步恢復峴港每日定期航班。

▲星宇航空宣布，將於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大航線，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線。（圖／星宇航空）

▲星宇航空沖繩、札幌、峴港航線航班時刻表。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，飛行時間僅需約七十分鐘的「沖繩」，可輕鬆造訪超夯觀光名勝如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，亦可選擇跳島玩法至宮古島及石垣島，擁抱沖繩的海島艷陽。

而札幌最為著名的景點如北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮和札幌電視塔等，每逢冬季更有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。

星宇航空現飛航峴港、澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、福岡、札幌、沖繩等航點，加上今年1月13日河內開航，以及1月17日宿霧開航，航點即增加至15個城市。

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